شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تتيح قريبًا التفاعل مع الرسائل والصور باستخدام الملصقات والان مع تفاصيل الخبر

تواصل واتساب طرح مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدميها، في إطار سعيها لتعزيز التفاعل عبر المنصة، وتعمل الشركة حاليًا على اختبار ميزة جديدة من شأنها تحسين تجربة استخدام التطبيق، حيث كشف موقع WABetaInfo أن واتساب ستتيح قريبًا للمستخدمين إمكانية التفاعل مع الرسائل والوسائط باستخدام الملصقات.

ورغم أن التطبيق يوفّر حاليًا إمكانية التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية، والتي تتيح للمستخدمين التعبير عن مشاعرهم تجاه الرسائل من خلال اختيار إيموجي معين، إلا أن الميزة الجديدة ستضيف خيار التفاعل باستخدام الملصقات ضمن المحادثات والملفات الإعلامية على أجهزة أندرويد.

ووفقًا للتسريبات، ستدعم هذه الميزة مجموعة الملصقات الكاملة المتوفرة ضمن الحزم الرسمية في واتساب، بالإضافة إلى الملصقات التابعة لطرف ثالث التي يتم استيرادها عبر تطبيقات خارجية، أو تلك التي سبق حفظها من قبل المستخدم، إلى جانب الملصقات التي يتم إنشاؤها يدويًا.

وأشار المصدر إلى أن الميزة ستدعم أيضًا الملصقات المتحركة، بشرط أن تكون مصممة باستخدام إطار العمل Lottie، ومن خلال هذه الإضافة، تسعى واتساب إلى تمكين المستخدمين من التفاعل بطريقة أكثر تعبيرًا وحيوية مقارنة بالرموز التعبيرية التقليدية الثابتة.

وقد تم رصد الميزة الجديدة ضمن التحديث التجريبي الأخير "الإصدار 2.25.13.23" من واتساب على أجهزة أندرويد، وتجدر الإشارة إلى أن خاصية التفاعل باستخدام الملصقات متوفرة بالفعل لمستخدمي آيفون عبر تطبيق iMessage.

وتوضح التقارير أن المستخدم سيتمكن من الضغط المطول على الرسالة لفتح قائمة منبثقة تعرض ستة رموز تعبيرية بالإضافة إلى ملصق، مع إمكانية تخصيص هذه الخيارات وإضافة ملصقات يمكن استخدامها للتفاعل مع الرسائل.

يذكر أن الميزة لا تزال قيد الاختبار على أجهزة أندرويد، ومن المتوقع أن تطلقها شركة "ميتا" لمستخدمي iOS خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تعميمها على جميع المستخدمين في غضون أسابيع.