شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: الذكاء الاصطناعى سيكتب معظم كود ميتا خلال 18 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن يقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة معظم الكود البرمجي الخاص بالشركة خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا.

جاء ذلك خلال مقابلة مطولة أجراها تحدث فيها عن مستقبل تطوير البرمجيات داخل ميتا بالاعتماد على وكلاء ذكاء اصطناعي داخليين.

وقال زوكربيرج: “أتوقع أنه في غضون عام إلى عام ونصف، سنصل إلى مرحلة يكون فيها معظم الكود الخاص بهذه الأنظمة يُكتب بواسطة الذكاء الاصطناعي”، موضحًا أن الأمر يتجاوز مجرد الإكمال التلقائي، بل يشمل قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ اختبارات، وتحسين الأداء، واكتشاف الأخطاء، وكتابة كود بجودة تفوق أداء المبرمجين المحترفين في الفريق.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يُدلي فيها زوكربيرج بتوقع مماثل، ففي وقت سابق من هذا العام، صرّح بأن عام 2025 سيشهد تطورًا كبيرًا في وكلاء الذكاء الاصطناعي، يجعلهم يؤدون مهام مهندس برمجيات من المستوى المتوسط بكفاءة، إلا أن التناقض في التوقيتات التي يطرحها زوكربيرج يثير تساؤلات حول دقة هذه التوقعات، حيث إن الفجوة الزمنية بين تصريحات اليوم وتلك السابقة تعكس ترددًا أو تغيّرًا في الرؤية المستقبلية للذكاء الاصطناعي داخل ميتا.

ويرى مراقبون أن مثل هذه التنبؤات ما تزال أقرب إلى حملات ترويجية لتقنيات لم ترَ النور بعد، وقد لا ترتقي يومًا إلى مستوى الأداء الذي يعد به المطورون والمستثمرون في هذا القطاع سريع النمو.