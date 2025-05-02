شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحادثات مع آبل قائمة.. جوجل تخطط لبدمج Gemini فى iOS 19 قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، سوندار بيتشاى، خلال جلسات محكمة جارية فى قضية الاحتكار التي تواجهها الشركة، عن أمله فى أن يتم دمج مساعد الذكاء الاصطناعى Gemini بشكل مدمج ضمن نظام التشغيل iOS 19 التابع لشركة آبل هذا العام.

وأشار بيتشاي إلى أنه أجرى محادثات مستمرة طوال عام 2024 مع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، بخصوص إضافة Gemini كخيار أساسي ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزة آيفون، إلى جانب شراكة آبل الحالية مع OpenAI لإدراج ChatGPT ضمن منصة Apple Intelligence.

وكانت مؤشرات أولية على هذا التعاون قد ظهرت في فبراير الماضي، عندما كشفت نسخة تجريبية من iOS 18.4 عن استعداد آبل لإضافة Gemini إلى منظومتها.

ويتوقع أن يتم الإعلان عن iOS 19 رسميًا خلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC، والذي يُعقد عادة في يونيو من كل عام، وإذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الشركتين بحلول منتصف هذا العام، كما يأمل بيتشاى، فقد يظهر Gemini فى النسخ التجريبية الأولى للنظام إلى جانب ChatGPT كمساعد ذكى مدمج.

تأتى هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة لجوجل، حيث تواجه الشركة تدقيقًا حكوميًا مستمرًا بشأن ممارساتها في سوق البحث والإعلانات الرقمية، إلا أن بيتشاي بدا واثقًا من مستقبل التعاون مع آبل في مجال الذكاء الاصطناعي.