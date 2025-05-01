تكنولوجيا: Samsung Q8F QLED تلفزيون جديد بـ Motion Xcelerator 144Hz ودعم Smartwatch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Samsung عن تلفزيونها الجديد Q8F QLED، الذي ظهر على موقع الشركة وفي متاجر التجزئة مثل Amazon US، ويُعد أحدث إضافة إلى تشكيلة 2025 من تلفزيونات 4K QLED. يتوفر التلفزيون بسبعة أحجام تتراوح بين 32 و85 بوصة، ويتميز بمعالج Q4 AI، مع دعم التحكم بالإيماءات عبر الساعات الذكية، تقنية Motion Xcelerator 144Hz، وAMD FreeSync Premium.

ظهرت سلسلة Q8F على مواقع Samsung في كندا، المملكة المتحدة، وأوروبا، بالإضافة إلى Amazon US، مما يشير إلى إطلاق وشيك متوقع في مايو 2025، وفقًا لـ samsung.com. تشمل الأحجام المتوفرة 32، 43، 50، 55، 65، 75، و85 بوصة، مع اختلاف أرقام الطراز حسب المنطقة، مثل GQ43Q8F وQN43Q8F. يُعد Q8F من أفضل تلفزيونات Samsung 4K QLED لعام 2025، مع معدل تحديث 60 هرتز للأحجام الثلاثة الأصغر، و120 هرتز (يصل إلى 144 هرتز) للأحجام الأربعة الأكبر.

يعتمد التلفزيون على معالج Q4 AI، الذي يدعم ميزات ذكية مثل الخلفيات التوليدية، الترجمة الفورية، رؤى المنزل، وتحسين الدقة إلى 4K. يتميز بتغطية 100% لنطاق ألوان DCI-P3، مع تقنية Color Booster Pro ودعم HDR10+، مما يضمن ألوانًا نابضة بالحياة وتباينًا عاليًا. للاعبين، يقدم التلفزيون أدوات مثل Gaming Hub، Motion Xcelerator 144Hz لتقليل التمزق، AI Auto Game Mode، Game Bar، AMD FreeSync Premium، وHue Sync لتأثيرات إضاءة ديناميكية، وفقًا لـ samsung.com.

يعمل التلفزيون بنظام Tizen Smart TV، مما يوفر الوصول إلى تطبيقات البث الشهيرة ويدعم أوامر Bixby وAlexa الصوتية. كما يتيح تطبيق SmartThings التحكم بالإيماءات عبر ساعة ذكية متوافقة، إلى جانب ميزات أخرى. يتميز بتصميم AirSlim النحيف مع حامل قابل للتعديل، مما يجعله عمليًا وأنيقًا للمساحات المعيشية.

يُباع تلفزيون Samsung 85 بوصة Q8F حاليًا على Amazon US بسعر 1,997.99 دولار. في كندا، تتراوح الأسعار بين 649.99 دولار كندي للحجم 32 بوصة و2,799.99 دولار كندي للحجم 85 بوصة. في أوروبا، تشير متاجر التجزئة إلى سعر يبدأ من 899 يورو للحجم 43 بوصة. مقارنة بالمنافسين مثل LG OLED C4 (بسعر مماثل للحجم 65 بوصة)، يقدم Q8F ميزات ألعاب متقدمة ودعمًا أوسع للأجهزة الذكية، مما يجعله خيارًا قويًا لعام 2025.



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