شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق تطبيقها للذكاء الاصطناعى Meta AI .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت ميتا تطبيقًا مستقلًا لروبوت الدردشة الخاص بها،Meta AI ، حيث يتوفر تطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي الجديد على أندرويد عبر متجر بلاي وiOS عبر متجر آب ستور، وقد أضافت الشركة، ميزة اجتماعية إلى التطبيق، حيث يُمكنك رؤية منشورات وصور المستخدمين الآخرين في خلاصة اكتشاف، بالإضافة إلى ذلك، تُقدم الشركة وضعًا صوتيًا يتيح للمستخدمين إجراء محادثة صوتية ثنائية الاتجاه مع روبوت الدردشة، وتتوفر هذه التجربة الصوتية حاليًا في دول محددة فقط.



ميتا

وفي منشور لها أعلنت ميتا عن إطلاق تطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي، وشرحت ميزاته الجديدة بالتفصيل، وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، قد صرّح سابقًا بأن الشركة تعمل على تطبيق مستقل للذكاء الاصطناعي، يعمل هذا التطبيق المستقل بنموذج Llama 4 AI، وينافس تطبيقات مثل ChatGPT وGemini وGrok وClaude.

وصُمم تطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي ليكون تجربة اجتماعية، ويأتي التطبيق مزودًا بخلاصة "اكتشف" حيث يمكن للمستخدمين مشاركة واستكشاف تجربتهم مع روبوت المحادثة، يمكن للمستخدمين مشاركة المطالبات وردود Meta AI أو الصور المُولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضًا الإعجاب بمنشورات الآخرين والتعليق عليها أو إعادة مزجها لاستخدام مطالباتهم، ويؤكد عملاق التكنولوجيا أنه لا تتم مشاركة أي شيء في الخلاصة إلا إذا اختار المستخدم النشر.

ولا تقتصر التجربة الاجتماعية على خلاصة "اكتشف"، فلتسجيل الدخول إلى التطبيق، يحتاج المستخدم إلى حساب Meta، والذي يمكن أن يكون حسابه على Instagram أو Facebook، وعند تسجيل دخول المستخدم، يمكن للتطبيق الوصول إلى معلومات حسابه، مثل الملف الشخصي والمحتوى الذي تفاعل معه أو المحادثات مع Meta AI.

وباستخدام هذه الميزات، يمكن لروبوت المحادثة إنشاء تجربة شخصية للمستخدمين، وتتوفر هذه الميزة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا، وفقًا لـ Meta.

إلى جانب الاستفادة من المعلومات من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، يمتلك Meta AI الآن ذاكرة أيضًا، يمكنه تذكر المعلومات السياقية التي تم جمعها من المحادثات مع المستخدم لتخصيص ردوده، تقدم ميتا أيضًا تجربة استخدام بدون استخدام اليدين مع تطبيق الذكاء الاصطناعي.

كما يستطيع روبوت المحادثة الآن التحدث مع المستخدم شفهيًا بنبرة طبيعية وتفاعلية، وقد صرحت الشركة بأنها عدّلت طراز لاما 4 لإضافة هذه الميزة.

وبهذا، يمكن للمستخدمين أيضًا طلب إنشاء صور أو تعديلها عبر المحادثات الصوتية من الذكاء الاصطناعي.

وتُجري الشركة أيضًا تجارب على تقنية الكلام ثنائي الاتجاه، حيث يُوجّه هذا الإعداد الذكاء الاصطناعي لإنشاء صوت مباشرةً بدلاً من تحويل الردود المكتوبة إلى كلام (نموذج تحويل النص إلى كلام)، وتقول ميتا إن هذه التجربة أكثر طبيعية وتشبه التجربة البشرية، ومع ذلك، لا يدعم هذا الوضع حاليًا الوصول إلى الويب أو المعلومات الفورية، يتوفر وضع الصوت حاليًا فقط في أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

وأخيرًا، يُدمج تطبيق Meta AI مع تطبيق Meta View المُصاحب لنظارات Ray-Ban Meta، و هذا يعني أن المستخدمين سيحتاجون إلى ربط نظاراتهم الذكية بالتطبيق للوصول إلى ميزات معينة، مثل تصفح معرض الصور، أو تعديل الصور، أو الاطلاع على سجل المحادثات.

في دول محددة، سيتمكن المستخدمون أيضًا من الانتقال من تطبيق AI إلى النظارات دون فقدان سياق المحادثة، مع ذلك، حاليًا، لا يمكن بدء المحادثات إلا عبر نظارات Ray-Ban Meta، ولكن يمكن متابعتها إما عبر تطبيق Meta AI أو الموقع الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق Meta AI مجاني للتنزيل والاستخدام، ولا توجد اشتراكات مدفوعة للخدمة حاليًا.