تكنولوجيا: Radeon RX 9060 XT منافس Nvidia RTX 5060 Ti قادم في Computex 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى اقتراب إطلاق بطاقة الرسوميات Radeon RX 9060 XT من AMD، التي تُعد البديل الاقتصادي لسلسلة Radeon RX 9070، ومنافسًا مباشرًا لـ Nvidia GeForce RTX 5060 Ti. من المتوقع أن تُعلن AMD عن البطاقة في 21 مايو خلال معرض Computex 2025 في تايبيه، مع توفرها في الأسواق بحلول أوائل يونيو.

تأتي سلسلة Radeon RX 9070 بعد شهرين من إطلاقها في مارس 2025، وفقًا لـ videocardz.com. تعتزم AMD تقديم Radeon RX 9060 XT كخليفة مباشر لبطاقة Radeon RX 7600 XT، مع استهداف فئة الأداء المتوسط العالي. تشير مصادر BenchLife إلى أن البطاقة ستكون منافسة لـ RTX 5060 Ti وليس RTX 5060، التي تُخطط Nvidia لإطلاقها في مايو،

من المتوقع أن تُقدم AMD خيارين للبطاقة: 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة VRAM من نوع GDDR6 بسرعة 20 جيجابت/ثانية، مع واجهة ذاكرة 128 بت ونطاق ترددي PCIe 5.0 x8، وفقًا لـ videocardz.com. تشير التسريبات إلى أن السعر قد يبدأ من 299 دولارًا، لكن هناك احتمالية إلغاء إصدار 8 جيجابايت في اللحظات الأخيرة، مما قد يرفع السعر إلى ما بين 329 و379 دولارًا، كما أفاد NotebookCheck.net. على عكس المنافسين، لن تستخدم البطاقة ذاكرة GDDR7 الأسرع، مما قد يحد من أدائها مقارنة بـ RTX 5060 Ti، التي تدعم GDDR7،

تتضمن Radeon RX 9060 XT، وفقًا للتسريبات، 2,048 وحدة حوسبة (CUs)، بانخفاض 42% عن Radeon RX 9070، لكنها لا تزال تقدم أداءً قويًا مع تحسينات في تتبع الأشعة بفضل تقنية FSR 4، يُتوقع أن تُعزز البطاقة تجربة الألعاب بدقة 1440p، مما يجعلها خيارًا جذابًا للاعبين الباحثين عن توازن بين الأداء والسعر. لكن التوفر قد يكون محدودًا حتى الصيف، مما قد يؤثر على خطط المشترين.

يُظهر هذا الإطلاق استراتيجية AMD لتعزيز حضورها في سوق بطاقات الرسوميات المتوسطة، خاصة مع المنافسة الشرسة من Nvidia، التي تواجه تحديات في إطلاق RTX 5060 Ti بسبب مشكلات برمجية،

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