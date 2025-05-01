شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتراجع عن دعم iPhone 17 Pro بميزة الشاشة المضادة للانعكاس والان مع تفاصيل الخبر

قررت شركة آبل عدم تزويد هاتف iPhone 17 Pro المرتقب بميزة الشاشة المضادة للانعكاس، على الرغم من خططها السابقة لاعتماد هذه التقنية لأول مرة في هواتف آيفون، بحسب ما كشفه تقرير حديث نقل عن المسرب التقني "Instant Digital".

وكان من المفترض أن تنافس آبل الهواتف الصينية عبر توفير شاشة تقلل من الانعكاسات وتحسن من تجربة العرض تحت الإضاءة المباشرة، إلا أن نتائج الاختبارات لم ترضِ الشركة الأمريكية، إلى جانب البطء في تطبيق الطلاء الخاص على شاشات الهواتف، ما دفعها إلى إلغاء الميزة في هذه المرحلة.

وأشار التقرير إلى أن التأخير في عملية التصنيع قد يؤثر على الجداول الزمنية للشحن والإنتاج، وهو أمر لا تتحمله آبل بالنظر إلى كميات الإنتاج الضخمة لهواتفها.

ورغم أن آبل تستخدم بالفعل تقنيات مشابهة في شاشات بعض أجهزتها مثل iPad Pro وMacBook Pro، فإنها لم تُدرج تلك التقنيات ضمن خطط iPhone 17 Pro، ما يُرجّح تأجيل الميزة إلى أجيال لاحقة.

وبذلك، تستمر الهواتف الصينية في التفوق بمجال تقنيات الشاشات، في ظل تردد آبل بشأن إدخال بعض الميزات المتقدمة إلى هواتفها الرائدة.