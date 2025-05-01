شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لتحسين شاشة Pixel 10 بمعدل PWM عالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل لتقديم تحسين طال انتظاره في شاشات هواتفها القادمة، حيث تشير تقارير حديثة إلى أن سلسلة Pixel 10 قد تكون الأولى من نوعها التي تدعم معدل تعتيم PWM مرتفع، وهي ميزة تعتبر ضرورية لتحسين راحة العين لدى المستخدمين.

في السنوات الأخيرة، بدأت الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية منح اهتمام متزايد لصحة أعين المستخدمين، من خلال اعتماد شاشات حاصلة على شهادات “الضوء الأزرق المنخفض” ومعدلات تعتيم PWM عالية جدًا، في حين لم تُبدِ جوجل اهتمامًا ملحوظًا بهذا الجانب حتى الآن.

وبحسب التقرير، فإن جوجل ستقوم أخيرًا بمعالجة هذه النقطة “في وقت لاحق من هذا العام”، ما يعني ضمنيًا أن سلسلة Pixel 10 ستكون أول سلسلة من جوجل تعتمد معدل PWM مرتفع لتقليل تأثير الوميض الناتج عن خفض سطوع الشاشة.

لمن لا يعرف، فإن معظم شاشات OLED لا تقلل السطوع مباشرة، بل تستخدم تقنية تُعرف باسم تعديل عرض النبضة (PWM)، والتي تعتمد على الوميض السريع لتقليل الإضاءة. وكلما كان معدل الوميض منخفضًا، زادت احتمالية إصابة بعض الأشخاص بصداع أو إجهاد بصري. لذلك، يُعتبر المعدل الأعلى هو الأفضل من حيث راحة العين.

ورغم أن هذه الميزة قد لا تُعد أكبر ترقية في مجال الشاشات، إلا أنها ستكون مفيدة للغاية لفئة من المستخدمين الذين عانوا سابقًا من معدلات PWM المنخفضة في أجهزة Pixel السابقة. ويبدو أن جوجل أخيرًا بدأت تضع هذه الفئة في الاعتبار، ما يجعل هذا التحديث خطوة مهمة في تحسين تجربة الاستخدام.