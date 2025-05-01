تكنولوجيا: لعبة ملغاة من Supermassive Games تكشف خطط طرح PS6 وXbox عام 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تقارير جديدة إلى أن الجيل القادم من أجهزة الألعاب PlayStation 6 وXbox سيصلان في 2027، وهو ما أكدته بشكل غير مباشر لعبة Blade Runner: Time to Live الملغاة من Supermassive Games، والتي كان من المقرر إطلاقها على منصات “Gen 10” في سبتمبر 2027.

وفقًا لتقرير Insider Gaming، بدأت Supermassive Games العمل على لعبة Blade Runner: Time to Live في سبتمبر 2024، وكان من المخطط إطلاقها في سبتمبر 2027 على PlayStation 5، Xbox Series X|S، الحواسيب، ومنصات “Gen 10” من Xbox وPlayStation، رغم إلغاء اللعبة، كشفت الخطة عن جدول زمني محتمل للجيل القادم من الأجهزة، مما يتماشى مع دورة الإصدار التقليدية التي تستغرق 7 سنوات. فبعد إطلاق PS4 وXbox One في 2013، ثم PS5 وXbox Series في 2020، من المتوقع أن يصل الجيل الجديد في 2027،

تعمل Sony بالتعاون مع AMD على تصميم شريحة PS6، التي أكملت مرحلة التصميم الأولية، بينما بدأت Microsoft إنتاج الجيل القادم من Xbox، مع خطط لإصدار أجهزة محمولة إلى جانب الأجهزة المنزلية، التسريب يشير إلى أن الإطلاق قد يكون في نوفمبر 2027، وهو توقيت منطقي بناءً على الدورات السابقة.

كان من المفترض أن تكون Blade Runner: Time to Live لعبة مغامرات مليئة بالحركة تركز على السرد، وهي من تطوير Supermassive Games المعروفة بألعاب مثل Until Dawn، رغم إلغائها، فإن المعلومات حول المنصات المستهدفة تؤكد التقدم في تطوير PS6 وXbox “Gen 10”. من المتوقع أن يعتمد PS6 على تقنية 3D V-Cache ومعمارية UDNA من AMD، بينما تخطط Microsoft لتحسين قدرات السحابة في أجهزتها،

هذا التسريب يعزز التوقعات بأن 2027 ستكون سنة محورية لصناعة الألعاب، مع ترقب اللاعبين لما ستقدمه Sony وMicrosoft من ابتكارات في الجيل القادم.

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