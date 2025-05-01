تكنولوجيا: Lenovo Legion Tab Gen 4 منافس iPad Mini بتصميم أنحف ومعالج Snapdragon 8 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Lenovo لإطلاق جهازها اللوحي Legion Tab Gen 4، المعروف بـ Legion Y700 4th Gen في الصين، والذي يُعد واحدًا من أفضل أجهزة الألعاب على نظام Android بفضل شاشته الجديدة مقاس 8.8 بوصة ومعالج قوي. يهدف الجهاز إلى منافسة iPad Mini بتصميم أخف وأنحف، مع إطلاق متوقع في مايو 2025.

كشفت Lenovo أن Legion Tab Gen 4 سيحتوي على شاشة 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز، مقدمة من TCL CSOT، كما أفاد المسرب المعروف Digital Chat Station عبر Weibo. تحتفظ الشاشة بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:10، مما يجعلها مثالية للألعاب ومنافسة مباشرة لـ iPad Mini، تشير التسريبات إلى تحسينات في التصميم، حيث سيكون الجهاز أخف وأنحف من الجيل السابق Legion Tab Gen 3، الذي يبلغ وزنه 350 جرامًا وسمكه 7.8 مم ، لكن هذا قد يؤثر على عمر البطارية، وفقًا لـ NotebookCheck.net.

سيتم تشغيل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite، وهو معالج مخصص عادةً للهواتف الذكية الرائدة مثل Samsung Galaxy S25 Edge، مما يضمن أداءً قويًا للألعاب، تتميز الشاشة أيضًا بدعم 12-bit لعمق الألوان، تغطية واسعة لنطاق DCI-P3، ودعم تقنية 10x Super-Resolution، مع سطوع عالي يصل إلى 600 شمعة، مقارنة بـ 500 شمعة في الجيل السابق.

بدأت Lenovo بفتح الحجوزات لـ Legion Y700 في الصين، مع إطلاق رسمي مقرر في 8 مايو 2025، ومن المتوقع أن يُطلق عالميًا باسم Legion Tab Gen 4 بعد ذلك، يُصمم الجهاز بحجم مناسب للجيب مما يجعله عمليًا للتنقل.

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