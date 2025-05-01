شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر ميزة تعتيم الصور المصغرة لمقاطع الفيديو ذات الطابع الإباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة يوتيوب عن بدء اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تعتيم الصور المصغّرة لمقاطع الفيديو التي تظهر في نتائج البحث والتى “تتضمن محتوى إباحي بشكل متكرر”، وذلك بحسب منشور نُشر في قسم المجتمع بمركز المساعدة الخاص بالمنصة.

الميزة التجريبية يتم اختبارها حاليًا على نسبة صغيرة من المستخدمين، وتأتي كجزء من جهود يوتيوب لتقديم تجربة تصفح أكثر أمانًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمحتوى شديد الحساسية.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من ظهور محتوى بصري قد يكون غير ملائم أو غير مريح لبعض المستخدمين، حتى وإن كانت تلك المقاطع لا تنتهك إرشادات المجتمع بشكل مباشر.

ورغم تعتيم الصور المصغّرة، فإن عناوين الفيديوهات وأسماء القنوات والوصف سيبقون مرئيين، وسيتمكن المستخدمون الذين يظهر لديهم هذا التحديث من إلغاء التعتيم يدويًا في حال رغبوا في ذلك.

ورغم أن يوتيوب يوفر بالفعل وضع “تقييد المحتوى” (Restricted Mode) لتصفية المقاطع غير المناسبة، إلا أن هذه الميزة الجديدة أقرب من حيث الوظيفة إلى خاصية “البحث الآمن” (SafeSearch) في محرك بحث جوجل، والتي تتيح للمستخدمين إما حجب الصور والمحتوى الفاضح تمامًا، أو تعتيمه فقط.

وبعد مرور أكثر من 20 عامًا على تأسيسه، يواصل يوتيوب تطوير أدواته ليواكب دوره المتنامي كمنصة رئيسية للترفيه والمحتوى المرئي على مستوى العالم، وهذه الميزة الجديدة تبدو خطوة منطقية في هذا الاتجاه.