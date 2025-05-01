تكنولوجيا: تسريبات تكشف موعد إطلاق ومواصفات Galaxy S25 Edge… أنحف هاتف رائد من سامسونج قادم بقوة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أننا دخلنا الشهر المتوقع لإطلاق هاتف Galaxy S25 Edge من سامسونج. فبعد أن تم التلميح إليه لأول مرة في يناير خلال حدث الكشف عن Galaxy S25 وS25 Plus وS25 Ultra، لم تصدر سامسونج أي إعلانات رسمية إضافية، حتى ظهرت مؤخرًا تسريبات جديدة تشير إلى اقتراب الإعلان الرسمي.

وبحسب صورة دعائية نشرها المسرّب الشهير Evan Blass، من المنتظر أن يتم الكشف عن الهاتف في 13 مايو. وقد أكدت سامسونج بشكل غير مباشر صحة التسريب بعد تقديمها طلبًا لإزالة الصورة استنادًا إلى قانون الألفية لحقوق النشر (DMCA).

من جانب آخر، كشفت مصادر مثل Sammyguru وRoland Quandt عن المواصفات الكاملة للجهاز، الذي سيأتي بسماكة 5.85 مم فقط، أي أقل بنسبة 18.75% من Galaxy S25 العادي.

وسيحمل الهاتف شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 3120×1440 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، ومحمي بزجاج Gorilla Glass Victus 2 من الخلف، وGorilla Glass Ceramic 2 من الأمام.

سيعمل Galaxy S25 Edge بشريحة Snapdragon 8 Elite المخصصة لسامسونج، ويأتي بخيارات تخزين 256 أو 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

كما سيضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وبطارية بسعة 3900 مللي أمبير. كل ذلك بوزن خفيف يبلغ 163 جرامًا، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68. ومن المتوقع أن يُطرح بسعر 1,249 يورو (نحو 1,415 دولارًا).

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