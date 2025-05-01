شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads يتجاوز 350 مليون مستخدم نشط شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا لتطبيق Threads — المنافس المباشر لمنصة X (تويتر سابقًا) — قد تجاوز 350 مليون مستخدم، وذلك خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الأول من عام 2025.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 30 مليون مستخدم مقارنة بالربع السابق، حيث كانت ميتا قد أفادت في نهاية 2024 أن عدد مستخدمي Threads بلغ 320 مليونًا.

وتشير الأرقام إلى تسارع ملحوظ في وتيرة النمو، إذ حقق التطبيق زيادة بـ30 مليون مستخدم في ثلاثة أشهر فقط، مقارنة بـ20 مليونًا في الربع الأخير من العام الماضي.

واللافت أن Threads أضاف في ربع واحد عدد مستخدمين يقارب عدد مستخدمي تطبيق منافس آخر هو “Bluesky”، الذي يعتمد على البنية اللامركزية ويبلغ عدد مستخدميه حاليًا نحو 35 مليونًا.

في المقابل، أعلنت المديرة التنفيذية لمنصة X، ليندا ياكارينو، أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا للمنصة تخطى 600 مليون مستخدم، ما يجعل Threads لا يزال في موقع أصغر من حيث القاعدة الجماهيرية.

ورغم أن Threads لا يزال جديدًا مقارنة بتطبيقات ميتا الأخرى مثل فيسبوك، إنستجرام، ماسنجر وواتساب، إلا أن النمو السريع الذي يحققه يعزز مكانته داخل سوق تطبيقات التدوين المصغر.

وبحسب الشركة، يستخدم أكثر من 3.4 مليار شخص إحدى تطبيقات ميتا يوميًا.

وخلال المكالمة، أشار زوكربيرج إلى أن هذا النمو يبرهن على أن “تطبيق Threads يسير بخطى ثابتة ليكون المنصة الاجتماعية الكبرى التالية ضمن منظومة ميتا”.