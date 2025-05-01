تكنولوجيا: سامسونج تلمّح لمنافس محتمل لهاتف Huawei Mate XT قادم في وقت لاحق هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للكشف عن مفاجآت جديدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث تشير التسريبات إلى اقتراب إطلاق هاتف Galaxy S25 Edge، المتوقع أن يأتي بتصميم نحيف ومواصفات رائدة. وفي الوقت نفسه، بدأت الشركة تلمّح إلى هاتف جديد قابل للطي، يُعتقد أنه سيكون منافسًا مباشرًا لهاتف Huawei Mate XT ثلاثي الطي.

ورغم أن سامسونج لم تكشف رسميًا عن تفاصيل الجهاز، فقد أكدت من خلال نائب رئيس قسم التخطيط في قطاع الأجهزة المحمولة، دانييل أراوجو، أنها ستعزز تشكيلتها القابلة للطي في النصف الثاني من 2025، مع التركيز على تقديم تجارب ذكاء اصطناعي محسّنة وتحسين قابلية الحمل والأداء.

وتُشير الشائعات إلى أن سامسونج تعمل ليس فقط على Galaxy Z Flip7 وZ Fold7، بل أيضًا على نسخة “FE” من Z Flip، بالإضافة إلى جهاز جديد بثلاث طيات يحمل اسم Galaxy G، تسعى من خلاله إلى تجاوز تجربة Galaxy Fold الأولى في 2019 وتقديم منتج كامل ينافس بقوة في السوق.

المصدر