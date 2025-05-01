علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سلسلة Google Pixel 10 قد تحصل على ترقية مهمة في الشاشة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: سلسلة Google Pixel 10 قد تحصل على ترقية مهمة في الشاشة 1/2
  • تكنولوجيا: سلسلة Google Pixel 10 قد تحصل على ترقية مهمة في الشاشة 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الفترة الأخيرة، بدأت الشركات الصينية المُصنّعة للهواتف الذكية تولي اهتمامًا متزايدًا بصحة أعين المستخدمين، حيث لجأت بشكل متكرر للحصول على شهادات من جهات خارجية تؤكد انخفاض انبعاثات الضوء الأزرق، إلى جانب اعتماد معدلات تعتيم PWM عالية جدًا. أما جوجل، فلم تُظهر نفس القدر من الاهتمام بهذا الجانب، على الأقل حتى الآن.

لكن يبدو أن الأمور ستتغير لاحقًا هذا العام. فوفقًا لتقرير جديد، تخطط جوجل أخيرًا لمعالجة مسألة انخفاض معدل تعتيم PWM في شاشاتها، وهو ما يُلمح إلى أن سلسلة Pixel 10 ستكون الأولى في تاريخ الشركة التي تأتي بدعم لمعدل PWM مرتفع.

ولمن لا يعرف، تعتمد معظم شاشات OLED على تقنية تعتيم تُعرف باسم “تعديل عرض النبضة” أو PWM، حيث لا يتم تقليل السطوع فعليًا، بل يتم إدخال وميض سريع لتقليل الإضاءة.

وكلما انخفض معدل هذا الوميض في الثانية، زادت احتمالية تسببه في صداع لدى بعض المستخدمين الحساسين له. لذلك، فإن رفع معدل PWM يُعدّ خطوة مهمة لتحسين راحة العين، ويُرجّح أن تُقدِم جوجل على هذه الخطوة في سلسلة Pixel 10 القادمة.

صحيح أن هذه الترقية قد لا تكون الأكبر من حيث المواصفات، لكنها ستشكّل فرقًا كبيرًا بالنسبة لأولئك المتأثرين بمستوى تعتيم الشاشات في هواتف بيكسل السابقة. وبذلك، تُسجّل جوجل تقدمًا واضحًا في هذا الجانب مع سلسلة Pixel 10.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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