تكنولوجيا: Honor تلمّح لإطلاق ساعتين ذكيتين جديدتين… لكن إحداهما قد لا تكون جديدة فعلاً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor عن تشويق لإطلاق ساعتين ذكيتين جديدتين خلال فعالية الإعلان عن حاسب MagicBook Pro 16 في الصين في وقت سابق من اليوم. ورغم أن الشركة لم تكشف بشكل كامل عن تفاصيل الساعتين، فإن الصورة التشويقية أظهرت لمحات جزئية من كل جهاز، ما يشير إلى أن المزيد من الإعلانات قادمة في الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا للكشف الكامل.

تُظهر الساعة الموجودة على اليسار تصميمًا بعلبة ثُمانية الزوايا، مع تاج كبير في الجزء العلوي من الجانب الأيمن، وزر فعلي في الأسفل على الجهة نفسها.

ويبدو هذا التصميم مشابهًا إلى حد كبير لتصميم ساعة Watch 5 Ultra التي كشفت عنها Honor في مارس الماضي، ما يفتح الباب أمام احتمالين: إما أن الشركة تلمّح إلى قرب توفر هذه الساعة رسميًا في الأسواق، أو أنها اعتمدت نفس التصميم لجهاز جديد كليًا.

أما الساعة الموجودة على اليمين، فتتميّز بعلبة دائرية الشكل أكثر تقليدية، ولكن ما يلفت الانتباه هو شكل الحواف (lugs) غير المألوف، مما يوحي بتصميم جريء قد يكشف عن توجه جديد في لغة التصميم لدى Honor.

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