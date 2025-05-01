شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن العمل على هواتف آيفون القديمة بدءًا من 5 مايو والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة ميتا لإيقاف تشغيل تطبيق واتساب على عدد من طرازات هواتف آيفون القديمة، بدءًا من الخامس من مايو المقبل، وهو الإجراء الذي سبق أن طُبق على بعض هواتف أندرويد التي تعمل بإصدارات قديمة، في إطار جهود الشركة لتعزيز الأمان والحفاظ على كفاءة عمل التطبيق.

واتساب، الذي يعد من أبرز تطبيقات المراسلة على نظامي أندرويد وiOS، لن يعمل بعد هذا التاريخ على بعض طرازات آيفون التي لم تعد تدعم الحد الأدنى من متطلبات الأمان والتحديثات اللازمة لتشغيل التطبيق بكفاءة، وتشير المعلومات إلى أن الأجهزة المتأثرة تشمل كلًا من iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، والتي تعمل بإصدار iOS 15.1 أو ما دونه.

ومع أن واتساب يواصل العمل على أجهزة آيفون التي تعمل بإصدار iOS 12 أو الإصدارات الأحدث، إلا أن ميتا أوضحت أن الأجهزة الأقدم من هذا الإصدار ستفقد القدرة على تشغيل التطبيق نهائيًا اعتبارًا من الموعد المقرر، وبذلك ينصح المستخدمون الذين لا يزالون يعتمدون على هذه الأجهزة القديمة بالنظر في خيارات الترقية لضمان استمرار استخدام التطبيق دون انقطاع.

ويعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية ميتا لضمان أن يظل واتساب متوافقًا مع الأجهزة التي توفر مستوى مقبولًا من الأمان والتحديثات، مما يساعد على حماية بيانات المستخدمين وتوفير تجربة استخدام مستقرة.

ومع اقتراب موعد تطبيق القرار، ينصح المستخدمون المتأثرون باتخاذ الخطوات المناسبة لتفادي فقدان الوصول إلى أحد أهم أدوات التواصل الرقمي في العالم.