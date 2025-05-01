تكنولوجيا: الكشف عن الكاميرتين الرئيسة والواسعة لهاتف Samsung Galaxy S25 Edge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير حديثة أن هاتف Galaxy S25 Edge من سامسونج سيأتي بكاميرا أمامية تعتمد على مستشعر S5K3LU بحجم 1/3.2 بوصة.

وبعد هذا الإعلان بيوم واحد فقط، ظهر تسريب جديد يكشف تفاصيل الكاميرتين الرئيسة والواسعة (Ultrawide)، ما يعني أننا أصبحنا نعرف الآن المواصفات الكاملة لنظام التصوير في الهاتف، خاصة أنه لا يتضمن عدسة تليفوتو مستقلة.

المفاجأة لم تكن كبيرة بخصوص الكاميرا الرئيسة، إذ تؤكد التسريبات أنها ستأتي بمستشعر بدقة 200 ميجابكسل، وهو نفسه المستخدم في Galaxy S25 Ultra، ويعتمد على مستشعر بحجم 1/1.3 بوصة.

أما العدسة الواسعة، فلن تكون بنفس قدرات العدسة فائقة العرض الموجودة في S25 Ultra بدقة 50 ميجابكسل، والتي يبدو أنها ستظل حصرية لذلك الطراز حاليًا.

وبفضل الكاميرا الرئيسة ذات الدقة العالية، يتوقع أن يتمكن Galaxy S25 Edge من تقديم تقريب بصري 2x بجودة ممتازة، وهو ما ظهر بالفعل في مراجعة S25 Ultra، ويمكن أن يعوّض جزئيًا غياب عدسة التقريب الخاصة.

ومع ذلك، من المرجح أن يهتم مشترو هذا الهاتف بتصميمه النحيف أكثر من كفاءته التصويرية. ومع المقارنة بجهاز مثل iPhone 17 Air، يظل Galaxy S25 Edge متفوقًا بفضل احتوائه على عدسة Ultrawide.

وبحسب آخر الشائعات، ستُعلن سامسونج عن Galaxy S25 Edge في 13 مايو، على أن يُطلق رسميًا في كوريا والصين يوم 23 مايو، قبل أن يصل إلى أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة في 30 مايو.

المصدر