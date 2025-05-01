شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تحذف فيديوهاتك تلقائيا في هذا الموعد.. اعرف ازاى تحفظها من الضياع والان مع تفاصيل الخبر

حذرت شركة فيسبوك المستخدمين من ضرورة التصرف الآن أو خسارة ذكريات الفيديو الثمينة التي سيتم حذفها تلقائيًا قريبًا جدًا ، وتقوم الشبكة الاجتماعية بإجراء تغيير كبير من شأنه أن يؤثر على أكثر من 3 مليارات شخص يستخدمون الخدمة.

أعلنت شركة Facebook المملوكة لشركة Meta لأول مرة عن تغيير كبير في كيفية تخزين مقاطع الفيديو القديمة الخاصة بـ Facebook Live في فبراير.

وحتى الآن، كان بإمكانك العودة ومشاهدة الذكريات الثمينة التي تم تصويرها للبث المباشر على Facebook مرة أخرى مع العلم أنه سيتم الاحتفاظ بها بأمان على ملفك الشخصي.

لكن الشركة تعمل على إيقاف التخزين المجاني لـ Lives إلى الأبد.

وبدأت رسائل البريد الإلكتروني في الخروج لتحذير الأشخاص من الموعد النهائي للتوظيف.

وتلقى جيمي هاريس ، مساعد محرر التكنولوجيا والعلوم في صحيفة "ذا صن"، رسالة بريد إلكتروني تحذيرية، تنص على أن 28 مايو هو آخر يوم لتنزيل أي ذكريات تستحق الاحتفاظ بها وإلا سيتم حذفها تلقائيًا.

وعندما أعلنت شركة فيسبوك عن هذه الخطوة في فبراير، قالت إن عملية الحذف "ستتم على دفعات خلال الأشهر المقبلة".

لذا، من المفيد التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بحثًا عن تحذير عبر البريد الإلكتروني من Facebook قبل فقدان أي مقاطع فيديو.

وجاء في تحذير البريد الإلكتروني "نرسل إليك هذا البريد الإلكتروني لأنك قمت سابقًا ببث مقطع فيديو مباشر على Facebook"، وتعمل شركة فيسبوك على طرح تغييرات على سياسة التخزين الخاصة بمقاطع الفيديو المباشرة على فيسبوك.

و"كجزء من هذا التحول، سيتم حذف مقاطع الفيديو المباشرة على Facebook التي يزيد عمرها عن 30 يومًا ، ونريد أن نتأكد من أن لديك الفرصة للاحتفاظ بأي مقاطع فيديو مباشرة قمت بنشرها، وبالتالي فإن أي مقاطع فيديو مباشرة تم نشرها قبل 19 فبراير ستكون متاحة لك للتنزيل حتى 28 مايو.

بعد ذلك، سيتم حذف أي مقاطع فيديو مباشرة موجودة تم نشرها قبل 19 فبراير من صفحتك أو ملفك الشخصي."

ويتوفر للمستخدمين خياران لتجنب فقدان أي ذكريات فيديو مباشرة، يمكنك تحويل اللقطات إلى فيديو Reel مع ملاحظة أن Reel لها حد زمني يبلغ 90 ثانية، وبدلاً من ذلك، هناك خيار تنزيل مقاطع فيديو Facebook Live للاحتفاظ بها على هاتفك،

يمكنك الوصول إلى أداة تنزيل الفيديو باتباع الخطوات التالية:

* انتقل إلى صفحة ملفك الشخصي

* اضغط على زر النقاط الثلاث بجوار "تعديل الملف الشخصي"

* حدد سجل النشاط

* ابحث عن خيار مقاطع الفيديو المباشرة باللون الأزرق

* اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في نهاية الفيديو

* اضغط فوق تنزيل.