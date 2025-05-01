شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتخطط لإجازة الصيف.. اعرف أهم المزايا في خرائط جوجل لقضاء عطلة مريحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت خرائط جوجل أداة السفر الأساسية للكثيرين منا، حيث يستخدمها الأفراد لاستكشاف المواقع، والعثور على المسارات، وغير ذلك الكثير.

وقد أضافت جوجل العديد من الميزات الجديدة إلى التطبيق، مما جعله أكثر ملاءمةً وفائدة، ومع وضع ذلك في الاعتبار، وبالنظر إلى عدد المستخدمين الذين يخططون الآن لعطلاتهم الصيفية، فقد رصدنا قائمة بميزات مفيدة خلال رحلاتكم في اجازة الصيف .

1.تعرّف على جودة الهواء المحلية

في الوقت الحاضر، عندما يتعلق الأمر بالمدن الكبرى والمناطق الأكثر ازدحامًا في أي مدينة، غالبًا ما تكون جودة الهواء ليست الأفضل.

وإذا كنت مهتمًا، يمكنك الآن التحقق من جودة الهواء المحلية في تلك المنطقة تحديدًا.



و لتفعيل هذه الميزة ، كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق خرائط جوجل ثم انقر على الرمز الصغير الموجود أسفل ملفك الشخصي، كما يمكنك النقر عليه، وسترى أنواعًا مختلفة من الخرائط وتفاصيلها، ما عليك سوى اختيار "جودة الهواء" ضمن تفاصيل الخريطة، وسترى هنا جودة الهواء للمناطق المحلية.

تذكر المكان

للرجوع وتحديد المكان، افتح "الجدول الزمني" في تطبيق خرائط جوجل، من المهم تفعيل هذه الميزة أولًا من خلال ضبط إعدادات أذونات خرائط جوجل.

و باستخدام هذه الميزة، يمكنك تتبع موقعك من يوم محدد و سيعرض لك هذا نشاطك الكامل على الخريطة، مما يتيح لك تتبع مكان تواجدك وتحديد موقعك.

تحقق من أسعار تذاكر المعالم الأثرية

بات يمكنك ببساطة البحث عن المعلم على خرائط جوجل والتمرير للأسفل للاطلاع على أسعار التذاكر، و ستجد أسعار الموقع الرسمي، بالإضافة إلى بعض قوائم جهات خارجية، كما سترى أيضًا معلومات تتضمن التوقيتات والمزيد.

استكشف مكانًا محددًا مسبقًا

يمكنك التحقق من الموقع قبل زيارته، فعند البحث عن مكان، سترى أيقونة بزاوية 360 درجة فوق اسمه، انقر عليها للوصول إلى ميزة "عرض الشارع" المحلية، كما يمكنك التنقل باستخدام الأسهم، مما يمنحك معاينة للمنطقة التي تنوي زيارتها.

حمّل خرائط الأماكن التي لا يتوفر فيها تغطية خلوية دون اتصال بالإنترنت

إذا كنت تزور مكانًا غير مألوف لك وغير متأكد من جودة تغطية الإشارة، خاصةً في المناطق الجبلية، نظرًا لأن الكثير منا يسافر إليها خلال ذروة الصيف، فننصحك بتنزيل تلك الخريطة تحديدًا دون اتصال بالإنترنت.

هذا يضمن لك عدم تضييع وقتك والتنقل بسهولة، حتى في حالة عدم توفر تغطية خلوية.