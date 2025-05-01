تكنولوجيا: شاومي تطلق طابعة الصور المحمولة 1S عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق طابعة الصور المحمولة Portable Photo Printer 1S في عدد من الأسواق العالمية، بعدما ظهرت مؤخرًا على الموقع الرسمي العالمي للعلامة التجارية. وتتيح هذه الطابعة الصغيرة للمستخدمين طباعة الصور مباشرة من هواتفهم الذكية المرتبطة بها.

تعتمد الطابعة على تقنية ZINK للطباعة بدون حبر، وهي تقنية تُعد أسرع وأسهل من الطرق التقليدية، إذ لا تحتاج إلى خراطيش أو شرائط حبر، بل تعتمد على تفعيل الألوان حراريًا عبر رأس الطباعة.

وتوفر الطابعة دقة طباعة تصل إلى 313 × 512 نقطة في البوصة، مع حجم أقصى للصورة يبلغ 2 × 3 إنش (حوالي 50 × 76 ملم). ووفقًا لشاومي، تستغرق الطباعة حوالي 45 ثانية للورقة الواحدة، وتستوعب درج الورق ما يصل إلى 10 ورقات.

يمكن توصيل ما يصل إلى ثلاثة هواتف ذكية في نفس الوقت عبر Bluetooth 5.2، وتدعم الطابعة صيغ الملفات JPEG وPNG وHEIF. ومن خلال تطبيق Xiaomi Home، يمكن تخصيص الصور بإطارات وعلامات مائية وقوالب وفلاتر متنوعة. وتعمل الطابعة ببطارية ليثيوم بوليمر بسعة 500 مللي أمبير، تكفي لطباعة حوالي 20 ورقة، وتُشحن عبر منفذ USB-C.

وتتميز الطابعة بتصميم نحيف وخفيف للغاية، حيث تأتي بأبعاد 124 × 82 × 22 ملم، ووزن يقارب 180 جرامًا. وتأتي في العلبة مع خمس ورقات صور لاصقة، بينما تتوفر عبوات إضافية عبر أمازون في دول أوروبية مثل ألمانيا، بسعر 13.20 يورو لـ 20 ورقة. ومع ذلك، لم توضح شاومي ما إذا كانت الطابعة متوافقة مع ورق الصور من علامات تجارية أخرى.

حتى الآن، لم تعلن شاومي رسميًا عن موعد الإطلاق أو السعر العالمي، لكن سعرها في الصين يبلغ 399 يوان (حوالي 55 دولارًا).

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