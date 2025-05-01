شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 Air سيكون أنحف جهاز من آبل بسمك أقل من 5.6 مم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تبقي أكثر من أربعة أشهر على موعد الإطلاق المتوقع لسلسلة iPhone 17، إلا أن الشائعات حول الجيل الجديد بدأت تشتد، خاصة مع الحديث عن النسخة الجديدة الفائقة النحافة iPhone 17 Air، والتي باتت الأكثر ترقباً ضمن التشكيلة القادمة لعام 2025.

أحدث التسريبات جاءت من قناة AppleTrack على يوتيوب، حيث عرض سام كول فيديو يظهر نماذج وهمية لأجهزة iPhone 17 بمختلف نسخها، بما في ذلك iPhone 17، iPhone 17 Pro، Pro Max، والنسخة الأبرز iPhone 17 Air. ويظهر النموذج الخاص بـ iPhone 17 Air بتصميم فائق النحافة قد يجعله ينافس أنحف جهاز من آبل حتى الآن، وهو iPad Pro M4 بسماكة 5.1 ملم فقط.

ووفقاً للفيديو وتقارير سابقة من محللين مثل مينغ-تشي كو والمسرّب الشهير Ice Universe، فإن سماكة iPhone 17 Air قد تتراوح بين 5.5 إلى 5.64 ملم فقط، مما يجعله أقرب لأجهزة آبل اللوحية من حيث التصميم الرفيع. ويعرض الفيديو أيضاً التصميم الجديد لشريط الكاميرا الخلفي الأفقي، مما يشير إلى تغييرات ملحوظة في هوية التصميم البصري للجهاز.

المواصفات المتوقعة لـ iPhone 17 Air:

• شاشة OLED بحجم 6.6 بوصة من نوع Samsung M14، بدعم تقنية ProMotion لمعدل تحديث 120 هرتز، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا إلا في طرازات Pro.

• شريحة A19 الجديدة، مع دعم شحن سلكي بقدرة 35 واط حسب تقارير المحلل جيف بو.

• تحسينات في إدارة الحرارة وكفاءة استهلاك الطاقة لتعويض حجم البطارية الأصغر نتيجة التصميم النحيف.

• شريحة CQ1 الداخلية من آبل، لتعزيز الأداء واستهلاك الطاقة، بعد نجاحها في iPhone 16 SE.

• كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل، مدعومة بمعالجة الصور الحاسوبية المتقدمة من آبل لتقديم أداء تصوير قريب من الهواتف الرائدة.

• كاميرا أمامية جديدة بدقة 24 ميغابكسل — قد تكون موحدة عبر جميع الإصدارات.

• الحفاظ على ميزات مثل زر الإجراءات (Action Button) والتحكم في الكاميرا، مع إزالة منفذ شريحة SIM الفعلية لصالح دعم eSIM فقط — مما قد يحد من توافر الجهاز في بعض الأسواق.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن سلسلة iPhone 17 في الأسبوع الثاني أو الثالث من سبتمبر 2025، مع بدء البيع بعد فترة قصيرة من الإعلان الرسمي.