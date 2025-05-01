شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو "Meta AI" وكيف سينافس ChatGPT وGrok AI؟ والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة جديدة تعزز بها حضورها فى سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعى، أعلنت شركة ميتا عن إطلاق تطبيق مستقل لمساعدها الذكى "Meta AI"، ليكون متاحًا على الهواتف المحمولة ويتيح للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي باستخدام النصوص، والصور، ومقاطع الفيديو، والمستندات.

يأتي إطلاق التطبيق بعد أن اقترب عدد مستخدمي "Meta AI" من مليار مستخدم، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، الذى أشار إلى أن الوصول لهذا الحجم من الاستخدام دفع الشركة لتقديم تجربة مستقلة أكثر تخصيصًا وتفاعلية.

ويعتمد التطبيق الجديد على نموذج Llama 4 متعدد الوسائط، إلا أن تصميمه يركز على توفير محادثات صوتية طبيعية، بفضل تقنية الكلام المتزامن (full-duplex speech) التي تتيح للمساعد الذكي التحدث بطريقة تشبه الحوار البشري، بدلًا من قراءة إجابات مكتوبة، ويستطيع المستخدمون عبر الأوامر الصوتية توليد صور وتعديلها داخل التطبيق، وذلك في تجربة وصفها زوكربيرج بأنها "أقرب ما تكون لمحادثة حقيقية".

ويحتوي التطبيق أيضًا على ميزة "Discover" التي تنقل إلى المستخدمين تفاعلات الآخرين مع مساعد ميتا الذكي عبر منصّتي فيسبوك وإنستجرام، في صيغة أقرب لما يشبه تغذية تفاعلية، ويمكن للمستخدمين الإعجاب بهذه التفاعلات، أو مشاركتها، أو تعديلها (remix)، بل والتعليق عليها.

ورغم أن التطبيق يعمل بدون اتصال مباشر بالويب أو بمصادر المعلومات الحية، ما قد يؤدي إلى بعض "القيود الفنية" بحسب ميتا، فإنه قادر على تقديم إجابات مخصصة بناءً على بيانات المستخدم الشخصية من منصات ميتا، مثل الصفحات التي يتابعها أو المحتوى الذي يتفاعل معه، لتقديم توصيات وخدمات أكثر قربًا لاحتياجاته، وتتوفر هذه الميزة حاليًا لمستخدمي الولايات المتحدة وكندا فقط.

كما يدمج التطبيق تطبيق "Meta View" المخصص لنظارات Ray-Ban الذكية من ميتا، والتي من المتوقع أن تُطرح قريبًا في السوق الهندية، ما يمهد الطريق لتكامل أكبر بين الأجهزة القابلة للارتداء وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.

بهذه الخطوة، تدخل ميتا في منافسة مباشرة مع تطبيقات مثل ChatGPT من OpenAI و"جروك" من إكس، مستهدفة ترسيخ مكانتها كمزود رئيسي لحلول الذكاء الاصطناعي الشخصية والمعتمدة على التفاعل الصوتي والاجتماعى.