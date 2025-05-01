شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع تطبيقات جوجل بلاى بنسبة 47% بسبب الإجراءات الصارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق تطبيقات جوجل بلاي انخفاضًا فى عدد التطبيقات، فمنذ بداية عام 2024 وحتى الآن، انخفض عدد تطبيقات أندرويد من حوالى 3.4 مليون تطبيق حول العالم إلى حوالي 1.8 مليون تطبيق فقط، وفقًا لتحليل جديد أجرته شركة Appfigures المتخصصة فى تحليلات التطبيقات.



ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 47% تقريبًا، مما يمثل تطهيرًا كبيرًا للتطبيقات التي كانت متاحة لمستخدمي أندرويد عالميًا.



وتشير الشركة أيضًا إلى أن هذا الانخفاض ليس جزءًا من اتجاه عالمي أوسع، فخلال الفترة نفسها، على سبيل المثال، انخفض عدد التطبيقات في متجر تطبيقات iOS التابع لشركة Apple من 1.6 مليون تطبيق إلى حوالي 1.64 مليون تطبيق فقط، وهي زيادة طفيفة.

وفى حالة جوجل، قد يكون انخفاض عدد التطبيقات مصدر ارتياح لمستخدمي أجهزة Android الذين اضطروا إلى البحث بين التطبيقات الاحتيالية والمزعجة وغيرها من التطبيقات رديئة الجودة للعثور على أفضلها للتثبيت.



وقد أدت متطلبات جوجل بلاي الأقل صرامة لمراجعة التطبيقات إلى اكتظاظ السوق بتطبيقات رديئة الجودة وبينما تواصل آبل فرض إجراءات صارمة لمراجعة التطبيقات قبل نشرها، تعتمد جوجل غالبًا على عمليات فحص آلية وفحص للبرامج الضارة لتسريع عملية مراجعة التطبيقات.

وتميل جوجل إلى تقصير مدة مراجعة التطبيقات نظرًا لبساطة المراجعة البشرية.

و في يوليو 2024، أعلنت جوجل أنها سترفع الحد الأدنى لمتطلبات جودة التطبيقات، مما قد يكون أثر على عدد قوائم التطبيقات المتاحة على متجر جوجل بلاي.



وبدلاً من حظر التطبيقات المعطلة التي تعطلت أو لم تتمكن من التثبيت أو العمل بشكل صحيح، صرحت الشركة أنها ستبدأ بحظر التطبيقات التي تُظهر "وظائف ومحتوى محدودين".



وشمل ذلك التطبيقات الثابتة التي لا تحتوي على ميزات خاصة بها، مثل تطبيقات النصوص فقط أو تطبيقات ملفات PDF، كما شمل ذلك التطبيقات التي تقدم محتوى محدودًا، مثل تلك التي تعرض خلفية واحدة فقط.



بالإضافة إلى ذلك، حظرت جوجل التطبيقات المصممة لعدم القيام بأي شيء أو عدم وجود وظيفة، والتي ربما كانت اختبارات أو جهودًا أخرى للمطورين تم التخلي عنها.



وعند التواصل مع جوجل للتعليق، أكدت أن سياساتها الجديدة كانت عوامل مؤثرة هنا، والتي تضمنت أيضًا مجموعة موسعة من متطلبات التحقق، واختبارًا إلزاميًا للتطبيقات لحسابات المطورين الشخصية الجديدة ومراجعات بشرية موسعة للتحقق من التطبيقات التي تحاول خداع المستخدمين أو الاحتيال عليهم.



بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى استثمارات أخرى في الذكاء الاصطناعي لعام 2024 للكشف عن التهديدات، وسياسات خصوصية أقوى، وأدوات مطورين مُحسّنة، وغيرها.

ونتيجةً لذلك، منعت جوجل نشر 2.36 مليون تطبيق مُخالف للسياسات على متجرها Play، وحظرت أكثر من 158 ألف حساب مطور حاول نشر تطبيقات ضارة، وفقًا للبيان.



من العوامل التي لم تذكرها جوجل القاعدة الجديدة المتعلقة بحالة التاجر التي فرضها الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من فبراير، والتي بدأت تُلزم المطورين بمشاركة أسمائهم وعناوينهم في قائمة التطبيقات.

أما من يتخلف عن ذلك، فستُحذف تطبيقاته من متاجر تطبيقات الاتحاد الأوروبي.