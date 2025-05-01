شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد للكشف الأول عن أندرويد 16 فى حدث جديد يسبق مؤتمر I/O 2025 والان مع تفاصيل الخبر

رغم اقتراب موعد مؤتمر Google I/O 2025، المقرر في 20 مايو، يبدو أن جوجل قررت ألا تنتظر الحدث الرئيسي للكشف عن جديدها، فقد أكدت الشركة تنظيم حدث خاص بعنوان The Android Show خلال شهر مايو، يتوقع أن يشهد أول ظهور رسمي لإصدار أندرويد 16.

الحدث، الذي يعقد للمرة الأولى قبل انطلاق الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المطورين، سيضم رئيس نظام أندرويد في جوجل، ما يعزز التوقعات بشأن أهمية الإعلانات المنتظرة.

أكدت جوجل أن الحدث سيعقد يوم الثلاثاء 13 مايو في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الهند، أي قبل أسبوع من مؤتمر Google I/O 2025، ورغم أن الفيديو التشويقي للفعالية لا يكشف الكثير، فإنه يعد بمشاركة مستجدات نظام أندرويد وابتكارات جديدة، ما يعزز احتمال الإعلان عن ملامح أندرويد 16 وموعد إصداره.

لا يتوقع أن يقتصر الحدث على أندرويد 16 فقط، بل من المحتمل أن يشمل تحديثات أخرى مثل النسخة الجديدة من نظام Android TV، إلى جانب نظام Wear OS 6 المخصص للساعات الذكية وميزاته المرتقبة.

وتشير التقارير إلى أن جوجل تخطط لإصدار أندرويد 16 في وقت مبكر من هذا العام، ما يعني تسريع جدول النسخ التجريبية والتحديثات العامة، وقد كشفت النسخة التجريبية الثالثة من أندرويد 16 بالفعل عن بعض المزايا الجديدة، أبرزها تحسينات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى طريقة جديدة لفتح الهاتف تركز على الأمان والخصوصية.

تم اختبار التحديث الجديد بالفعل على هواتف بكسل 6a وسلسلة بكسل 7، حيث عملت ميزة فتح الشاشة الجديدة بكفاءة، ولم تكشف بعد تفاصيل كثيرة عن التغييرات التي ستطال Google TV أو Wear OS، لكن من المتوقع أن يوفر الحدث المرتقب لمحة شاملة عنها.