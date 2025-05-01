شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألعاب الفيديو EA تُسرّح موظفيها وتُلغى لعبة Titanfall والان مع تفاصيل الخبر

أفادت تقارير أن شركة Electronic Arts تعمل على إلغاء "ما بين 300 و400 وظيفة" وإلغاء لعبة تدور أحداثها في عالم Titanfall، والتى تحمل الاسم الرمزي R7، والتي كانت قيد التطوير في Respawn Entertainment، وفقًا لبلومبرج.

وقال المتحدث باسم EA جاستن هيجز في بيان لبلومبرج : "كجزء من تركيزنا المستمر على أولوياتنا الاستراتيجية طويلة الأجل، أجرينا تغييرات مختارة داخل مؤسستنا تعمل على مواءمة الفرق وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية في خدمة دفع النمو المستقبلي".

وفى بيان نُشر على X ، أوضحت Respawn أنها اضطرت إلى إلغاء لعبتين كانتا في "مرحلة التطوير المبكرة" و"إجراء بعض التعديلات المستهدفة على الفريق" في Apex Legends و Star Wars Jedi ، وجاء في المنشور: "هذه القرارات ليست سهلة ونحن ممتنون للغاية لكل زميل تأثر في الفريق".

وأفادت IGN بتسريح حوالي 100 موظف فى Respawn، من بينهم مطورون وموظفو ضمان جودة وموظفو نشر ، كما ذكرت IGN أن بعض الموظفين نُقلوا من Respawn إلى لعبة Iron Man من EA Motive ، وسلسلة Battlefield ، ومشاريع أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح دانيال سواريز، نائب الرئيس الأول للعمليات في Respawn، مديرًا عامًا للاستوديو، وسيرفع تقاريره مباشرةً إلى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي فينس زامبيلا ، وفي عام 2021 ، عيّنت EA زامبيلا مسؤولًا عن سلسلة Battlefield كجزء من عملية إعادة هيكلة داخلية.