شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بكسل 10 يعالج أخيرًا مشكلة وميض الشاشة.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى عدد متزايد من المستخدمين من إجهاد العين والتعب البصري نتيجة الاستخدام الطويل لشاشات الهواتف الذكية، خاصة تلك المزودة بشاشات OLED. هذه الشاشات، رغم وضوحها العالي وألوانها الزاهية، تستخدم تقنية تسمى التعديل بعرض النبضة (PWM) للتحكم في سطوع الإضاءة، ما يسبب وميضًا سريعًا قد لا يكون ملحوظًا للعامة، لكنه مزعج جدًا للمستخدمين الحساسين.

الوميض الناتج عن تقنية PWM يمكن أن يؤدي إلى صداع، تعب بصري، وحتى غثيان لدى البعض. وعلى الرغم من أن معظم مستخدمي الهواتف قد لا يلاحظون هذا التأثير، إلا أن أعداد المتضررين باتت كافية لدفع شركات التكنولوجيا إلى اتخاذ خطوات جدية. ويبدو أن شركة جوجل أخيرًا بدأت تولي هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه.

وفقًا لتقارير حديثة، من المتوقع أن سلسلة هواتف Google Pixel 10 القادمة ستحتوي على ميزات جديدة تهدف إلى تقليل أو القضاء على هذا الوميض. ويُشاع أن الشركة تعمل على إضافة ميزة تقليل الوميض ضمن إعدادات الوصول (Accessibility)، وهو ما قد يساعد المستخدمين الحساسين في التحكم في تردد الإضاءة.

كما تشير التكهنات إلى أن جوجل قد تزيد من تردد PWM في الشاشات القادمة. علمًا بأن معظم الهواتف الذكية الحالية تعمل بتردد يتراوح بين 240 هرتز و480 هرتز، إلا أن بعض الشركات المنافسة قد بدأت باستخدام ترددات أعلى لتقليل الشعور بالوميض. وإذا اتبعت جوجل هذا النهج، فقد تكون قادرة على تقليل التأثير بشكل كبير وربما القضاء عليه تمامًا.

ورغم أن الشركة لم تؤكد رسميًا إدخال تعديلات على تقنية التعتيم عبر PWM حتى الآن، فإن التقارير تشير إلى أن جوجل تدرك المشكلة وتعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

موعد الإطلاق المتوقع لسلسلة بكسل 10:

لم تعلن جوجل بعد عن موعد رسمي لإطلاق سلسلة Pixel 10، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها قد ترى النور في شهر أغسطس 2025. ومن المرجح أن تكشف جوجل عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر Google I/O 2025، والمقرر عقده يومي 20 و21 مايو 2025.

وسيفتتح المؤتمر بكلمة رئيسية من المدير التنفيذي سوندار بيتشاي في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الساحل الهادئ (الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية). كما سيتضمن الحدث جلسات تقنية مباشرة عبر الإنترنت موجهة للمطورين.