شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق Apple Watch SE 3 بتصميم جديد وشاشة أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير جديدة عن بدء شركة أبل العمل على الجيل الثالث من ساعتها الاقتصادية Apple Watch SE 3، مع تغييرات ملحوظة في التصميم وحجم الشاشة. ووفقًا للمحلل الشهير روس يونغ، فإن الساعة القادمة ستأتي بشاشات بحجم 1.6 إنش و1.8 إنش، بدلاً من الأحجام الحالية 1.57 و1.73 إنش، ما يُشير إلى تحسين بسيط في الحجم مع تقليل الحواف.

لطالما كانت Apple Watch SE الخيار الاقتصادي في تشكيلة ساعات أبل الذكية، مستهدفة المستخدمين الأصغر سنًا والراغبين في تجربة أبل بسعر معقول. وتُشير التوقعات إلى أن التصميم الجديد قد يستوحي ملامحه من Apple Watch Series 7 ذات الأحجام 41 و45 ملم، أو ربما يُقدَّم بتصميم جديد كليًا، مع الحفاظ على الطابع العصري والحجم المناسب للمعصم.

وظهرت أيضًا تسريبات تُشير إلى إمكانية تقديم إصدار من الساعة بهيكل بلاستيكي ومجموعة من الألوان الزاهية والممتعة، لكنه لا يزال غير مؤكد إن كان هذا الخيار سيصل لمرحلة الإنتاج.

من جانب آخر، تستعد أبل أيضًا لإطلاق Apple Watch Series 11 وApple Watch Ultra 3 خلال عام 2025، مع التركيز على ميزات صحية جديدة مثل اكتشاف ضغط الدم، الذي سيوفر تنبيهات عند وجود مؤشرات على ارتفاعه، دون تقديم قراءات تفصيلية. ومن المتوقع أيضًا دعم Ultra 3 لتقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية و5G RedCap.

وتعمل أبل بالتوازي على تطوير تطبيق الصحة وتقديم خدمة تدريب ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز من دور الساعة كشريك للصحة واللياقة.