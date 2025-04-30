تكنولوجيا: Samsung Galaxy S25 Edge: أول هاتف بـ Corning Gorilla Glass Ceramic 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Samsung لإطلاق هاتفها الرائد Galaxy S25 Edge الشهر المقبل، متفوقة على Apple في سباق الهواتف النحيفة، حيث يُعد منافسًا مباشرًا لـ iPhone 17 Air. تشير تسريبات جديدة إلى أن الهاتف سيستخدم زجاج Corning Gorilla Glass Ceramic 2 لحماية شاشته المسطحة، مما يجعله الأول من نوعه باستخدام هذه التقنية.

كشفت Samsung عن Galaxy S25 Edge خلال حدث Galaxy Unpacked في يناير 2025، ثم عرضته في MWC 2025 ببرشلونة الشهر الماضي، كما أشار منشور Mashable في 3 مارس 2025. رغم أن التصميم معروف، إلا أن المواصفات الفنية ظلت غامضة حتى الآن. تسريبات حديثة من Evan Blass وSammyguru كشفت تفاصيل جديدة، حيث أظهرت مواد ترويجية أن الهاتف يبلغ سمكه 5.8 مم فقط ووزنه 163 جرامًا، مع شاشة محمية بـ Corning Gorilla Glass Ceramic 2، وهي تقنية لم تُعلن عنها Corning رسميًا بعد، مما يعني أن Galaxy S25 Edge سيكون أول هاتف يستخدمها، وفقًا لـ news.samsung.com.

يتميز الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، الذي يوفر عمر بطارية “طوال اليوم”، مدعومًا ببطارية سعة 3,900 مللي أمبير/ساعة، كما ذكر Sammyguru. للمقارنة، استمر Galaxy S25 لمدة 18 ساعة في اختبارات Wi-Fi ببطارية 4,000 مللي أمبير،يشير التسريب أيضًا إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 12 ميجابكسل، مما يتعارض مع تسريبات سابقة تحدثت عن مواصفات مختلفة، كما أشار NotebookCheck.net.

يبدو أن Samsung تسعى للتفوق في سوق الهواتف النحيفة باستخدام زجاج متطور يجمع بين المتانة والوضوح البصري، كما وصف Corning تقنية Gorilla Glass Ceramic 2 في news.samsung.com، التي أثبتت صلابتها في اختبارات السقوط من ارتفاع 2.2 متر. يُتوقع أن ينافس Galaxy S25 Edge هاتف iPhone 17 Air المرتقب، الذي قد يحصل على ذاكرة 12 جيجابايت ومعالج A19 Pro، كما ذكر India Today في 6 مارس 2025. مع الإطلاق المحتمل في مايو 2025، يبدو أن Samsung تسعى لكسب ميزة تنافسية في سوق الهواتف الرائدة.

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