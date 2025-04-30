تكنولوجيا: تسريبات تكشف دعم LTE في الجيل القادم من ساعات Garmin Fenix 8 وEnduro 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات حديثة عن خطط Garmin لإطلاق نسخ محدثة من ساعاتها الذكية المتطورة Fenix 8، Enduro 3، Fenix E، وTactix 8 مع دعم الاتصال عبر LTE، وذلك بعد إصدار Instinct 3 Tactical بشاشة AMOLED اختيارية مؤخرًا. التسريبات تُظهر توجه الشركة نحو تعزيز تجربة المستخدم بميزات الاتصال الحديثة.

في العام الماضي، قدمت Garmin تغييرات كبيرة في سلسلة Fenix، حيث أطلقت Fenix E وFenix 8 (يُباع حاليًا بسعر 948 دولار على Amazon) بخياري شاشة AMOLED أو MiP، بعد أن كانت تعتمد حصريًا على شاشات MiP الموفرة للطاقة، والتي تعاني من ضعف الألوان والرؤية في الإضاءة المنخفضة، كما أوضح web:3 من نتائج البحث. قدمت الشركة خيار AMOLED لتحسين الألوان والوضوح، مع الحفاظ على MiP لكفاءة الطاقة، وفقًا لـ web:2 من نتائج البحث.

وفقًا لمصدر مجهول نقلته Gadgets & Wearables، تم رصد خيارات اتصال LTE ضمن تطبيق Garmin Connect لساعات Fenix 8، Enduro 3، Fenix E، وTactix 8، مما يشير إلى إصدارات محدثة قادمة، كما ذكر web:0 من نتائج البحث. على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي من Garmin، فإن الشركة معروفة بإضافة طرازات جديدة إلى تطبيقها مسبقًا، مما يعزز مصداقية التسريب.

لم تُحدد Garmin بعد كيفية استخدام تقنية LTE في هذه الساعات. من الناحية النظرية، يمكن أن توفر الشركة اتصالاً كاملاً بالإنترنت، كما تفعل Apple وSamsung في ساعاتهما الداعمة لـ LTE، مثل Apple Watch، وفقًا لـ web:0 من نتائج البحث. لكن بناءً على تجربة Forerunner 945 LTE، قد يقتصر الدعم على ميزات الأمان والتتبع المحدودة في Fenix 8، Enduro 3، Fenix E، وTactix 8، كما أشار web:0 من نتائج البحث.

يأتي هذا التسريب في ظل منافسة متزايدة مع ساعات مثل Huawei Watch Fit 4، التي أُشيد بتصميمها في منشورات @RODENT950 على X. يُظهر توجه Garmin نحو LTE رغبتها في مواكبة الاتجاهات الحديثة، خاصة مع تزايد الطلب على الاتصال المستقل في الأجهزة القابلة للارتداء، مما قد يعزز مكانتها في سوق الساعات الرياضية المتطورة في 2025.

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