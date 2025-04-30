تكنولوجيا: Xiaomi 15S Pro قادم بمعالج XRing احتفالًا بالذكرى الـ 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات حديثة إلى أن Xiaomi تستعد لإطلاق هاتفها الرائد Xiaomi 15S Pro في مايو 2025، والذي سيستخدم معالجًا داخليًا جديدًا باسم XRing، بدلاً من معالجات Qualcomm أو MediaTek التقليدية، في خطوة قد تعزز استقلال الشركة في سوق الهواتف المميزة.

وفقًا لتسريب على Weibo من Fixed Focus Digital، من المقرر إطلاق Xiaomi 15S Pro في أواخر مايو، بعد 20 مايو، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 15 لتأسيس الشركة، يُعد الهاتف نسخة معدلة من Xiaomi 15 Pro، الذي أُطلق في 29 أكتوبر 2024 بمعالج Snapdragon 8 Elite، حيث يتشابهان في التصميم، الهيكل، وأجهزة الكاميرا، لكن الاختلاف يكمن في المعالج، حيث يستخدم 15S Pro معالج XRing الداخلي،

معالج XRing، الذي طُور داخليًا بواسطة Xiaomi، يعتمد على تصميمات ARM بأنوية Cortex-X925 بسرعة 3.20 جيجاهرتز، ويُصنع بتقنية 4nm N4P من TSMC، مع إشاعات سابقة عن استخدام تقنية 3nm، يُعد هذا المعالج خطوة كبيرة نحو تقليل اعتماد Xiaomi على Qualcomm وMediaTek، مما قد يعزز المنافسة في سوق الهواتف الذكية،

رغم الترقب، لا يزال إطلاق Xiaomi 15S Pro غير مؤكد، حيث تشير التقارير إلى إمكانية إلغائه أو تقييده بالسوق الصينية فقط، دون توفر عالمي، يأتي هذا الإصدار بينما تخطط Xiaomi لإطلاق سلسلة Xiaomi 16 في الربع الأخير من 2025، مما يعكس استراتيجية الشركة لتنويع عروضها، يتوفر حاليًا Xiaomi 15 على Amazon، لكن 15S Pro قد يكون حصريًا للصين إذا تم إطلاقه.

يُظهر هذا التطور طموح Xiaomi للابتكار، خاصة مع استخدام معالج داخلي مثل XRing، الذي قد ينافس Snapdragon 8 Elite المستخدم في أجهزة مثل OnePlus 13s، كما أشار منشور سابق على X، مما يضع Xiaomi في صدارة المنافسة في 2025.

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