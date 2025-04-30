تكنولوجيا: TCL تطلق تلفاز 85″ Q5K QLED بنظام Google TV سعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت TCL تلفزيونها الذكي الجديد 85″ Q5K QLED، والمتوفر الآن في الولايات المتحدة عبر Best Buy بسعر تنافسي. يتميز الجهاز بدعم Dolby Vision وDolby Atmos، مع انتقال إلى نظام Google TV بدلاً من Fire TV، مما يجعله خيارًا حديثًا وبأسعار معقولة ضمن فئة تلفزيونات 4K.

يُعرف الطراز برقم 85Q5K، ويتشابه مع سابقه 85Q550F الذي أُطلق في 2024، كما أشار web:1 من نتائج البحث. يتميز Q5K بشاشة 4K LED بمعدل تحديث أصلي 60 هرتز وإضاءة خلفية LED مباشرة. تشمل الميزات تقنية QLED لألوان زاهية، Motion Rate 240 مع تقنية MEMC لتحسين الحركة، ودعم Dolby Vision، HDR10+، وHLG، مما يضمن تجربة مشاهدة غامرة، وفقًا لـ web:3 من نتائج البحث.

الاختلاف الرئيسي عن الجيل السابق هو استخدام Google TV، مما يتيح الوصول إلى تطبيقات البث مثل Netflix، Apple TV، وDisney+، مع دعم Google Assistant وAmazon Alexa للأوامر الصوتية. يدعم التلفزيون أيضًا Google Chromecast لعكس الشاشة لاسلكيًا عبر Wi-Fi 5 أو Bluetooth 5.2، كما أوضح web:0 من نتائج البحث. يحتوي على ثلاثة منافذ HDMI (أحدها بتقنية eARC)، منفذ LAN، وUSB-A، بالإضافة إلى مكبرات صوت مدمجة تدعم Dolby Atmos وDTS Virtual:X. يتميز بإطار معدني رفيع لمظهر بدون حواف، وفقًا لـ web:2 من نتائج البحث.

يُباع TCL 85″ Q5K حاليًا في Best Buy US بسعر 749.99 دولار، مقارنة بسعر مستقبلي متوقع يبلغ 1,199.99 دولار، مما يوفر للعملاء 450 دولارًا، كما ذكر web:3 من نتائج البحث. لا توجد معلومات واضحة حول توفر أحجام أخرى، لكن الطراز يُعد خيارًا جذابًا مقارنة بمنافسين مثل Samsung Q8F (يبدأ من 1,997.99 دولار للحجم 85 بوصة)، خاصة مع سعره الاقتصادي ونظام Google TV المرن. يُظهر Q5K التزام TCL بتقديم تقنيات متطورة بأسعار تنافسية في سوق التلفزيونات الذكية لعام 2025.

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