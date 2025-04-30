كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تقارير حديثة إلى أن Xiaomi تعتزم تعزيز كاميرات هاتفها الرائد Xiaomi 16 Pro أكثر من المتوقع، مع ترقية الكاميرا الرئيسية بمستشعر OmniVision OV50Q، إلى جانب تحسينات في الكاميرا التيليفوتو، مما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية بنهاية 2025.

وفقًا لتسريبات المسربين Digital Chat Station وKartikey Singh، من المتوقع إطلاق Xiaomi 16 Pro في خريف 2025، ربما بعد أربعة أو خمسة أشهر من الآن، كما أشار web:0 من نتائج البحث. في وقت سابق من هذا الشهر، تحدثت التسريبات عن ترقية الكاميرا التيليفوتو فقط، لكن تقارير جديدة تؤكد أن الكاميرا الرئيسية ستحصل أيضًا على مستشعر OmniVision OV50Q، الذي يتميز بحجم 1/1.3 بوصة ودعم تقنية LOFIC لتحسين التصوير بتقنية HDR، مما يضمن تفاصيل أفضل في الإضاءة العالية والمنخفضة، كما أوضح web:1 من نتائج البحث.

يُعد OV50Q مستشعرًا متطورًا سيستخدمه العديد من مصنعي أجهزة Android في هواتفهم الرائدة، بما في ذلك Honor Magic8 Pro، المتوقع إطلاقه في الخريف أيضًا، كما أشار @RODENT950 في منشور على X بتاريخ 28 أبريل 2025. ستتفوق Xiaomi وHonor على Samsung في إطلاق أجهزة بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 بثلاثة إلى أربعة أشهر، حيث تخطط Samsung للاستمرار مع Galaxy S25 Ultra (يُباع مجددًا بسعر 1,029 دولار على Amazon) وسلسلة Galaxy S25 حتى يناير 2026 على الأقل، وفقًا لـ web:3 من نتائج البحث.

يتميز OV50Q بدعم تقنية TheiaCel لتحسين النطاق الديناميكي الفردي، مما يجعله مثاليًا للتصوير في ظروف الإضاءة المختلفة، كما أوضح web:1 من نتائج البحث. يُظهر هذا التطور التزام Xiaomi بتعزيز قدرات الكاميرا في سلسلة 16، مما قد يمنحها ميزة تنافسية على منافسيها مثل Honor Magic8 Pro، الذي سيحتوي على كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، كما ذكر web:2 من نتائج البحث. مع اقتراب الإطلاق في الربع الأخير من 2025، يترقب عشاق التكنولوجيا ما ستقدمه Xiaomi في مواجهة المنافسة الشرسة.

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