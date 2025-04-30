شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس ينافس "ستارلينك" بإطلاق مشروع الإنترنت الفضائى "كويبر".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

دخلت شركة أمازون رسميًا سباق الإنترنت الفضائي بإطلاق مشروع "كويبر"، في خطوة تهدف إلى منافسة خدمة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك، ضمن خطة استثمارية ضخمة تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.

وانطلقت أول دفعة من أقمار كويبر الصناعية إلى مدار الأرض المنخفض (LEO) بواسطة صاروخ "أطلس V" التابع لشركة United Launch Alliance، شريكة أمازون في تنفيذ هذه المهمة.

وتسعى أمازون عبر هذا المشروع إلى نشر ما يصل إلى 3,236 قمرًا صناعيًا لتكوين شبكة إنترنت عالمية، وتتيح تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية للأجهزة الاتصال بالهاتف والإنترنت دون الحاجة إلى الشبكات الأرضية، مما يسهم في تغطية المناطق النائية مثل الجبال والجزر والمناجم والكهوف، ويُعزز فرص الوصول إلى خدمات الطوارئ في مثل هذه الأماكن.

وأكدت أمازون أن أقمار "كويبر" ستوفر إنترنت فائق السرعة في المناطق المحرومة من الخدمة، مدعومًا بالبنية التحتية لخدمات Amazon Web Services ومساعد أليكسا الصوتي، لتقديم حل متكامل للاتصال.

وقال جارى وينتز، نائب رئيس البرامج الحكومية والتجارية في ULA، إن الإطلاق يمثل محطة مهمة في خطة أمازون لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإنترنت، مؤكدًا أن الشركة تعمل عن كثب مع أمازون لتنفيذ مهام مماثلة مستقبلًا، ضمن أحد أضخم مشروعات الإطلاقات التجارية للأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض.

وجاء إطلاق "كويبر" بعد سلسلة من التأجيلات التي أثارت تساؤلات حول قدرة المشروع على مجاراة النجاح الواسع لـ"ستارلينك"، التي تمتلك بالفعل كوكبة من الأقمار الصناعية النشطة وتخدم أكثر من 4.6 مليون مستخدم حول العالم، وتستعد أيضًا لتوسيع خدماتها في الهند عبر شراكات مع شركتي الاتصالات Reliance Jio وAirtel.

لكن جيف بيزوس أبدى ثقة كبيرة في قدرة مشروعه على النجاح رغم التأخر في الانطلاق. وقال في تصريحات لوكالة "رويترز" في يناير: "الطلب على الإنترنت لا يشبع... هناك متسع لعدة فائزين في هذا المجال، أتوقع أن تواصل ستارلينك نجاحها، وأتوقع أيضًا أن ينجح كويبر".

ويرتبط نجاح كويبر بمدى قدرة أمازون على تجاوز التحديات التنظيمية في الأسواق العالمية، وهو ما شكّل عقبة أمام "ستارلينك" في بعض الدول، مثل الهند، حيث أوقفت الحكومة خدمات "ستارلينك" في 2021 لحين الحصول على الموافقات الرسمية وبينما تتحرك "ستارلينك" لعقد شراكات محلية داخل الهند، لم تفصح أمازون بعد عن خططها لإطلاق "كويبر" في السوق الهندية.