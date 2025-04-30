شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ فيجا-سى يطلق قمر "الكتلة الحيوية" الأوروبى لمراقبة الغابات إلى مداره والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحدث تقرير عن انطلاق قمر صناعي أوروبي لمراقبة الغابات نحو مداره من أمريكا الجنوبية، لمراقبة وقياس كمية الكربون المخزنة فى غابات العالم وكيف تتغير بمرور الوقت.

وقال التقرير، انطلقت مركبة الفضاء "بيوماس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) على متن صاروخ فيجا-سي من ميناء كورو الفضائي الأوروبي في غيانا الفرنسية.

كانت هذه هي الإطلاق الرابع بشكل عام لصاروخ فيجا-سي المكون من أربع مراحل ويبلغ ارتفاعه 115 قدمًا (35 مترًا)، والثاني منذ أن أدى خلل في المرحلة الثانية من الصاروخ إلى فشل المهمة في ديسمبر 2022.

وحقق صاروخ فيجا-سي عودة قوية في عملية الإطلاق الثالثة له على الإطلاق ، حيث نجح في إرسال قمر مراقبة الأرض كوبرنيكوس سنتينل-1 سي التابع للاتحاد الأوروبي إلى مداره في ديسمبر الماضى.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة فسوف يقوم Vega-C بنشر Biomass في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 414 ميلًا (666 كيلومترًا) فوق الأرض بعد حوالي 57 دقيقة من الإقلاع.

وسيخضع القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 2490 رطلاً (1130 كيلوجراماً) بعد ذلك لفترة اختبار، والتي ستجهزه لمهمة مراقبة الأرض المصممة لتستمر لمدة خمس سنوات على الأقل.

وخلال هذه المهمة، سوف يستخدم القمر الصناعي Biomass وهو جزء من سلسلة أقمار "مستكشفو الأرض" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية الرادار ذى الفتحة التركيبية (SAR) لدراسة النظم البيئية المتنوعة على كوكبنا، مع إيلاء اهتمام خاص لغاباته.

وكتب ممثلو أريان سبيس في المجموعة الصحفية للمهمة، "تسمح أداة SAR الخاصة بـ Biomass بجمع المعلومات حول ارتفاع وبنية أنواع مختلفة من الغابات وقياس كمية الكربون المخزنة في غابات العالم وكيف تتغير بمرور الوقت ، والتأثير الذي قد يحدثه ذلك على التنوع البيولوجي في بيئة الغابات".