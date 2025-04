شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق Snapshot.. منصة جديدة لاستكشاف محتوى المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة أبل بهدوء موقعًا جديدًا على الويب يسمى "Snapshot on Apple" والذي يقدم للمشاهدين مجموعة من المشاهير ومعلومات حول المكان الذي يمكنك فيه العثور على أعمالهم عبر خدمات الشركة.

يعرض الموقع ، الذي رصدته تقارير 9to5Mac، صفين من صور المشاهير تتحركان ببطء، دون إمكانية التمرير أو البحث يدويًا، وفي المجمل، أحصينا 36 ملفًا شخصيًا، من بينهم باد بانى، ودوا ليبا، ومات ديمون، وسيرينا ويليامز، وكيندريك لامار، ودريك.

الجزء الأكثر فائدة في الموقع هو عند الضغط على البطاقات ، كل بطاقة تنقلك إلى ملف شخصي مصغر للمشاهير، وتعرض لك أسماء وصورًا للمحتوى الذي يظهرون فيه، مع روابط لتطبيقات Apple TV وMusic وPodcasts، تشبه هذه البطاقات إلى حد ما إصدارات Apple الخاصة من صفحات فيتشر دوت اف ام ، أو Linktree التي يستخدمها الفنانون لتوجيه المعجبين إلى أحدث أعمالهم.

على سبيل المثال، إذا تصفحتَ صفحة زندايا ، ستجد أنها ممثلة ومغنية أمريكية، وتتضمن زر "المزيد" لعرض ملفها الشخصي الكامل ، تحت هذه البطاقة، يمكنك الضغط للوصول إلى المحتوى الذي تُشارك فيه زندايا، مثل فيلم Spider-Man: No Way Home ، أو ظهورها في برنامج The Late Show Pod Show مع ستيفن كولبير.

وفى الوقت الحالي، يبدو تطبيق Snapshot من Apple وكأنه منتج غير مكتمل أو ربما شيء من المفترض أن يكون جزءًا من تطبيق أو ميزة قادمة.