تكنولوجيا: قريبًا: Ayaneo تكشف عن جهاز Pocket S2 المحمول للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Ayaneo عن جهاز Pocket S2 في مارس 2025، وهو جهاز محمول مخصص للألعاب يعمل بنظام أندرويد ويعتمد على شريحة Snapdragon G3 Gen 3 الجديدة.

وخلال الإعلان الأول، استعرضت الشركة المواصفات الأساسية للجهاز، لكنها لم تكشف حينها عن سعره أو موعد توفره في الأسواق.

ومؤخرًا، أكّد السيد Zhang Ao، الرئيس التنفيذي لـ Ayaneo (عبر حسابه على منصة Weibo)، أن الجهاز سيُطرح رسميًا في الأسواق خلال مايو 2025.

ورغم هذا التأكيد، لا تزال الشركة متحفظة بشأن السعر. وبالعودة إلى الجيل السابق، فقد طُرح جهاز Pocket S بسعر ابتدائي بلغ 339 دولارًا، مما يجعل من المرجح أن يتراوح سعر Pocket S2 بين 400 و500 دولار.

ويُعد Pocket S2 من أوائل الأجهزة المحمولة التي تستفيد من قدرات شريحة Snapdragon G3 Gen 3، التي وعدت كوالكوم عند الإطلاق بتقديم قفزة ملحوظة في الأداء مقارنةً بالجيل السابق G2 Gen 2، وذلك بفضل تحسين تكوين الأنوية واعتماد معالج الرسوميات Adreno A32.

إلى جانب المعالج القوي، يتميز Pocket S2 ببطارية أكبر بكثير من تلك التي وُضعت في الجيل السابق، مع شاشة IPS قياس 6.3 بوصة وبدقة 1440p. كما يدعم الجهاز عصي تحكم بتقنية Hall Effect لتوفير استجابة دقيقة، وسيعمل ضمن منظومة برمجية طورتها Ayaneo داخليًا.

في الوقت الحالي، يُعد جهاز OneXSugar من OneXPlayer أبرز المنافسين لـ Pocket S2، إذ يعمل هو الآخر بشريحة Snapdragon G3 Gen 3. ومع ذلك، لم تكشف OneXPlayer بعد عن تفاصيل السعر أو التوفر الرسمي لجهازها الجديد.

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