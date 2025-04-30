شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق تطبيق “ميتا AI” بمزايا اجتماعية تظهر تفاعلاتك مع الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة “ميتا” عن إطلاق تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد “ميتا AI”، الذي يمثل منافسًا مباشرًا لتطبيق “شات جي بي تي” من شركة “OpenAI”. يتميز التطبيق بقدرته على تقديم تفاعلات طبيعية وسلسة مع المستخدمين، بالإضافة إلى لمسة اجتماعية فريدة تعكس هوية “ميتا” كمنصة تواصل اجتماعي.

خلاصة تفاعلات الأصدقاء مع الذكاء الاصطناعي

من أبرز ما يقدمه التطبيق ميزة “Discover Feed” أو “خلاصة الاكتشاف”، والتي تعرض للمستخدم تفاعلات أصدقائه مع الذكاء الاصطناعي في حال قاموا باختيار مشاركتها. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من التطبيق تلخيص شخصيته في ثلاثة رموز تعبيرية، ثم يشارك النتيجة مع أصدقائه. ووفقًا لـ”ميتا”، لا يتم عرض أي محتوى في هذه الخلاصة إلا إذا اختار المستخدم مشاركته بنفسه.

هذه الميزة تعزز من البعد الاجتماعي للتطبيق، وتشجع على خلق محتوى تفاعلي مشابه للاتجاهات المنتشرة مؤخرًا مثل تحويل الصور لشخصيات مستوحاة من أفلام “استوديو جيبلي” أو “باربي”.

أوامر صوتية أكثر طبيعية

كما أضافت “ميتا” تحديثًا كبيرًا في خاصية الأوامر الصوتية، لتصبح أكثر شخصية وواقعية. يتضمن التحديث تقنية “النطق الثنائي الكامل” (Full-Duplex)، التي تتيح للمستخدمين تجربة محادثة صوتية طبيعية، حيث يُولد الصوت مباشرة من الذكاء الاصطناعي بدلاً من قراءة نص مكتوب. هذه الخاصية متاحة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، مع التنبيه إلى احتمال وجود بعض المشاكل التقنية مؤقتًا.

دعم لنظارات “راي بان ميتا”

ومع خطط “ميتا” لطرح نظارات “Ray-Ban Meta” الذكية في الهند، يأتي التطبيق الجديد مدمجًا مع تطبيق “Meta View” المصاحب للنظارات. وقد بدأت الشركة بالفعل بطرح هذه الميزة في عدد محدود من المناطق، مع نية لتوسيعها عالميًا مع توفر النظارات في مزيد من الأسواق.