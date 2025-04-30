تكنولوجيا: انطلاق الإنتاج الضخم لهاتف Galaxy Z Flip 7 بمعالج Exynos 2500 القوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الكثير من الجدل حول المعالج الذي سيعتمد عليه هاتف Galaxy Z Flip 7، تأكد رسميًا أنه سيأتي بمعالج Exynos 2500.

ومع ذلك، أشار المسرّب المعروف Jukanlosreve إلى أن المعالج المستخدم قد يكون نسخة مخففة تُعرف باسم Exynos 2500e، ما يجعله أضعف من النسخة الأصلية. ومع ذلك، يُعد هذا أول هاتف من سلسلة Galaxy Z يتم إطلاقه بمعالج من نوع Exynos.

ويُذكر أن معالج Exynos 2500 يتم تصنيعه بتقنية 3 نانومتر من سامسونج باستخدام عقدة SF3/3GAP. ووفقًا لتقديرات الصناعة السابقة، فإن نسبة الإنتاج الصالح (yield) لهذا المعالج لا تتجاوز 40%، مما يجعله غير مثالي للإنتاج الضخم. ومع ذلك، يبدو أن سامسونج قررت المضي قدمًا في استخدامه بهدف خفض التكاليف ودعم قطاع التصنيع الذي يعاني لديها.

كما أن مبيعات الأجهزة القابلة للطي تُعد أقل نسبيًا، ما يعني حاجة أقل إلى وحدات المعالجة، الأمر الذي يمنح سامسونج فرصة لاختبار وتحسين إنتاجها.

كذلك، يُتوقع أن تسهم هذه التجربة في تعزيز قدرة سامسونج على تطوير تقنيتها القادمة بعقدة SF2 ذات 2 نانومتر، والتي ستركز عليها الشركة بشكل كبير نظرًا لاعتمادها في تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي لعملاء خارجيين مثل PFN وربما كوالكوم.

ومن المنتظر أن يكون Galaxy Z Flip 7 هو الهاتف القابل للطي الوحيد في عام 2025 الذي يستخدم معالج Exynos، بينما سيستمر Galaxy Z Fold 7 في استخدام معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy نفسه الموجود في سلسلة Galaxy S25.

وبحلول العام التالي، ستنتقل سامسونج مجددًا إلى استخدام معالج Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy في كلٍ من Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8. أما من حيث المواصفات، فيُتوقع أن يقدم Flip 7 تحسينات طفيفة مقارنةً بالإصدار السابق Flip 6.

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