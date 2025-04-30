شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين: "شنتشو-19" تنفصل عن محطة الفضاء الصينية وتبدأ العودة إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الصينية، اليوم الأربعاء، انفصال مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-19" عن محطة الفضاء الصينية.

وذكرت الوكالة -حسبما نقلت قناة (سي جي تي ان) الصينية- أن رواد الفضاء على متن المركبة، وهم تساي شيوي تشه، وسونج لينغ دونج، ووانج هاو تسه، بدأوا في العودة إلى الأرض، ومن المقرر أن تهبط المركبة في موقع دونجفنج في وقت لاحق اليوم.



وأشارت الوكالة إلى أن الطاقم، قبل الانفصال، أكمل العديد من المهام المهمة بمساعدة الفريق الأرضي، وقد شملت المهام تحديد حالة مجموعة محطة الفضاء، معالجة البيانات التجريبية، نقلها إلى الأرض، بالإضافة إلى نقل الإمدادات المتبقية.

وفيما يتعلق بموعد العودة، أوضحت الوكالة أنه كان من المقرر أن تعود المركبة أمس الثلاثاء، لكن الظروف الجوية السيئة في موقع الهبوط أدت إلى تأجيل العودة لليوم.



تعد المهمة جزءًا من سلسلة من المهام الصينية لتعزيز حضورها في الفضاء، وتعد "شنتشو-19" خطوة مهمة في تحقيق طموحات الصين في مجال استكشاف الفضاء.