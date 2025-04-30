تكنولوجيا: إطلاق وشيك لجهاز RedMagic اللوحي المخصص للألعاب بشاشة OLED مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال الأشهر المقبلة، تستعد الأسواق لاستقبال مجموعة من الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب بحجم صغير، حيث تقود Lenovo هذا التوجه من خلال جهاز Legion Tab Gen 4. في المقابل، تعمل RedMagic أيضًا على إطلاق جهاز مشابه، وقد بدأت التفاصيل الجديدة حول هذا الجهاز في الظهور مؤخرًا.

بحسب ما نشره الحساب الشهير Digital Chat Station على منصة Weibo، تستعد شركة Nubia لإطلاق الجهاز اللوحي RedMagic الموجه للألعاب قريبًا جدًا. ومن المتوقع أن يتم الكشف عنه رسميًا في موعد أقصاه شهر يونيو، ما يشير إلى احتمالية قوية لإطلاقه في أواخر مايو.

سيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، كما سيأتي بشاشة OLED قياس 9 بوصات، بمعدل تحديث مرتفع ومخصص. ووفقًا للتسريبات السابقة، من المنتظر أن يتميز بشاشة بدقة 3K ومعدل تحديث يبلغ 165 هرتز.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يحتوي جهاز RedMagic على أكبر بطارية بين منافسيه، مثل جهاز Redmi اللوحي المخصص للألعاب وLenovo Legion Tab Gen 4. وتشير هذه المعلومات إلى إمكانية تجاوز سعة البطارية حاجز 8000 مللي أمبير، الأمر الذي قد يجعل الجهاز أكثر سُمكًا مقارنةً بأقرانه.

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