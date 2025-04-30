شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات لا تعرفها عن توفير ميزة التسوق فى شات جى بى تى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تحرك جديد يُعزز من قدرات الذكاء الاصطناعي التفاعلي، أعلنت شركة "أوبن أي آي" (OpenAI) عن إطلاق ميزة التسوق المباشر من خلال تطبيق "شات جي بي تي" (ChatGPT)، لتدخل بذلك المنافسة في سوق التجارة الرقمية من بوابة البحث الذكي، الميزة الجديدة تأتي ضمن تحسينات شاملة على خاصية البحث داخل التطبيق، وتوفر للمستخدمين تجربة أكثر سلاسة لاكتشاف المنتجات، مقارنة الأسعار، واستعراض التقييمات. وفيما يلي أبرز خمس معلومات قد لا تعرفها عن هذه الإضافة اللافتة.

1. تجربة تسوق داخلية بدون مغادرة التطبيق

الميزة الجديدة تتيح لمستخدمي شات جي بي تي البحث عن المنتجات، عرض التفاصيل والمراجعات، والوصول إلى روابط الشراء المباشرة دون مغادرة التطبيق. وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع التجارة الرقمية، حيث تُحاكي طريقة البحث في جوجل ولكن بواجهة محادثة تفاعلية وأكثر تخصيصًا.

2. دعم مرئي وتفاصيل دقيقة دون إعلانات

أوضحت شركة أوبن أي آي أن هذه الميزة تعمل على عرض نتائج محسّنة تشمل صور المنتجات، الأسعار، تقييمات المستخدمين، وروابط الشراء، وكل ذلك دون تضمين أي إعلانات أو ترويج مدفوع، مما يمنح المستخدم تجربة تسوق محايدة وعادلة.

3. متوفرة لجميع المستخدمين تدريجيًا

بدأت خاصية التسوق في الظهور تدريجيًا لمستخدمي شات جي بي تي في جميع الفئات، سواء من المشتركين في الخطط المدفوعة (بلس وبرو) أو المستخدمين المجانيين وحتى غير المسجلين، وذلك في الدول التي يتوفر فيها التطبيق. ومن المتوقع اكتمال نشر الميزة خلال الأيام المقبلة.

4. خاصية البحث تحقّق أرقامًا قياسية

أشارت الشركة إلى أن خاصية البحث داخل شات جي بي تي أصبحت الأكثر نموًا بين خدماتها، حيث سجلت أكثر من مليار عملية بحث خلال أسبوع واحد فقط. وتعمل ميزة التسوق الجديدة ضمن النموذج اللغوي GPT-4o، الذي يُعد الأسرع والأكثر تطورًا من بين نماذج الشركة.

5. بعض الأعطال ظهرت في المرحلة التجريبية

رغم التحديثات الطموحة، واجه بعض المستخدمين مشاكل فنية خلال التجربة، حيث لم تعمل بعض الروابط بشكل صحيح. فعلى سبيل المثال، قاد رابط متجر "Petsy" إلى موقع إخباري بدلاً من وجهته الأصلية، وظهرت مواقع غير فعالة ضمن النتائج. في المقابل، عملت روابط أخرى بكفاءة .