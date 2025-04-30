شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يبدأ باختبار ردود الفعل بالملصقات للرسائل والوسائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على ميزة تتيح للمستخدمين التفاعل مع الرسائل والوسائط باستخدام الملصقات، حيث يدعم التطبيق حاليًا ردود الفعل بالإيموجيات، مما يتيح للمستخدمين التعبير عن مشاعرهم تجاه أي رسالة باختيار أي رمز تعبيري مدعوم في التطبيق، ويُقال إن واتساب يُضيف الآن "ردود فعل بالملصقات" للرسائل وملفات الوسائط على تطبيقه لنظام أندرويد، وقد رُصدت هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد، وهو الإصدار 2.25.13.23، والمتوفر عبر متجر جوجل بلاي التجريبي، ولا يمكن للمختبرين تجربتها لأنها لا تزال قيد التطوير.

واتساب يُضيف طرقًا جديدة للتفاعل مع الرسائل

وفقًا لمنشور مدونة نشره موقع WABetaInfo، المتخصص في تتبع الميزات، سيُتيح واتساب قريبًا التفاعل مع الرسائل والوسائط باستخدام الملصقات. سيُتيح هذا للمستخدمين مشاركة ردودهم على الرسائل بسرعة، دون الحاجة إلى كتابتها، وستدعم الميزة الجديدة جميع أنواع الملصقات المتوفرة في لوحة مفاتيح الملصقات، بما في ذلك تلك التي يُمكن تنزيلها من متجر ملصقات واتساب الرسمي.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من استخدام ملصقات خارجية مستوردة من تطبيقات خارجية، إلى جانب الملصقات المحفوظة مسبقًا، وفقًا لمتتبع الميزات، وسيتم دعم الملصقات المتحركة كتفاعلات، بما في ذلك تلك المصممة باستخدام إطار عمل Lottie، ومن خلال دمج الملصقات المتحركة، يهدف واتساب إلى تحسين التفاعلات بصور أكثر تعبيرًا وديناميكية من الرموز التعبيرية الثابتة التقليدية.

وقد رُصدت هذه الميزة قيد التطوير في الإصدار التجريبي 2.25.13.23 من واتساب للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وهي غير متاحة حاليًا للاختبار لأنها لا تزال قيد التطوير، وتدعم ميزة تفاعلات الملصقات للرسائل والوسائط حاليًا تطبيق المراسلة المنافس iMessage.

وعلاوة على ذلك، يتضمن التقرير لقطة شاشة تُظهر ميزة تفاعل الملصقات، مما يُعطينا لمحة عن شكلها المتوقع عند إطلاقها، وفقًا لللقطة، سيؤدي الضغط المطول على الرسالة إلى عرض قائمة منبثقة تحتوي على ستة رموز تعبيرية متاحة إلى جانب ملصق، وحاليًا، تقتصر تفاعلات الرسائل على جميع الرموز التعبيرية المتوفرة على الهواتف الذكية.

لكن ميزة تفاعلات الملصقات غير متاحة حاليًا لمختبري النسخة التجريبية، وقد تتغير قبل الإصدار النهائي. من المتوقع طرحها أولًا لمختبري النسخة التجريبية، قبل إتاحتها لجميع مستخدمي النسخة المستقرة.