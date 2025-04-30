شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تتصدر ألعاب الفيديو فى 2025.. Clair Obscur Expedition 33 تبيع مليون نسخة فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت Clair Obscur: Expedition 33، لعبة تقمص الأدوار الجديدة من Sandfall Interactive، مبيعات بلغت مليون نسخة في ثلاثة أيام من إطلاقها، وأكدت شركة Kepler Interactive الناشرة هذا الإنجاز في منشور على X، مما يُمثل إنجازًا باهرًا لهذه اللعبة الجديدة، كما أصبحت Clair Obscur: Expedition 33 اللعبة الأعلى تقييمًا لعام 2025 على موقع Metacritic، مُتجاوزةً ألعابًا شهيرة مثل Blue Prince وSplit Fiction وKingdom Come: Deliverance 2.

Clair Obscur: Expedition 33 تبيع مليون نسخة

أكدت شركة Kepler Interactive أن مبيعات لعبة تقمص الأدوار تجاوزت المليون نسخة، حيث جاء التحديث بعد أن أعلن الناشر أن مبيعات اللعبة تجاوزت 500,000 وحدة في يوم واحد بعد إطلاقها في 24 أبريل، "شكرًا لثقتكم بلعبة Clair Obscur: Expedition 33." نُشر الاسم الرسمي للعبة على X يوم الأحد.

كما حققت Clair Obscur: Expedition 33 نجاحًا كبيرًا في إطلاقها على Steam، ووصلت اللعبة إلى ذروة عدد اللاعبين المتزامنين بأكثر من 120,000 على المنصة - وهو رقم مثير للإعجاب أيضًا بالنظر إلى أن لعبة تقمص الأدوار القائمة على الأدوار متوفرة على Xbox Game Pass.

أعلى لعبة تقييمًا لعام 2025

يتوافق الأداء التجاري للعبة مع استقبالها النقدي، أصبحت لعبة Clair Obscur: Expedition 33 اللعبة الأكثر تقييمًا لعام 2025، على موقع Metacritic، حصلت لعبة تقمص الأدوار على تقييم إجمالي قدره 92، مما يجعلها اللعبة الأعلى تقييمًا لهذا العام حتى الآن، متقدمةً على لعبة الألغاز المستقلة من نوع Roguelike، Blue Prince، ولعبة الأكشن والمغامرات التعاونية Split Fiction. على موقع OpenCritic، تُعد Clair Obscur اللعبة الأعلى تقييمًا لعام 2025 أيضًا، بتقييم إجمالي قدره 91، متقدمةً على Split Fiction وKingdom Come: Deliverance 2.

صدرت لعبة Clair Obscur: Expedition 33 على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وPS5، وXbox Series S/X في 24 أبريل، يمكن لمشتركي PC Game Pass وGame Pass Ultimate الوصول إلى اللعبة مجانًا، تستوحي لعبة تقمص الأدوار القائمة على الأدوار إلهامها من الألعاب اليابانية من هذا النوع، مثل Final Fantasy، تدور أحداث اللعبة في عالم خيالي مظلم، وتحكي قصة متطوعي Expedition 33 الذين ينطلقون لتدمير Paintress، وهي إلهة تهدد بالقضاء على جميع أشكال الحياة على الكوكب.