شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع دخول فصل الصيف.. كيف يمكنك التحكم يدوياً فى إضاءة شاشة موبايلك الآيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تملك هاتف آيفون، فستعرف كيف يمكن لشاشته أن تخفت أو تزيد سطوعها تلقائيًا حسب وضعك، فإذا كنت بالقرب من نافذة، يرتفع السطوع، وإذا ابتعدت، ينخفض.

بمجرد خروجك، قد تلاحظ أن الشاشة أصبحت أكثر سطوعًا، وذلك لأن هاتفك يستشعر كمية الضوء من حولك ومع ذلك، هذا ليس الحل الأمثل دائمًا، بل قد يكون مزعجًا بعض الشيء أحيانًا، خاصةً عندما تحتاج إلى زيادة سطوع هاتفك.

وإذا أردت تعطيل كل هذا والتحكم اليدوي الكامل؟.. إليك دليل سريع لمساعدتك في ذلك:

الخطوة 1: تعطيل إعداد السطوع التلقائي

أولًا، ستحتاج إلى التوجه إلى تطبيق الإعدادات، ثم انتقل إلى "إمكانية الوصول"، داخل "إمكانية الوصول"، مرر للأسفل وابحث عن "العرض وحجم النص".

وستجد هنا مفتاح تبديل السطوع التلقائي في الأسفل، عليك بإيقافه وستلاحظ تحذيرًا يفيد بأن إيقاف السطوع التلقائي قد يؤثر على عمر البطارية، واستهلاك الطاقة، وأداء الشاشة على المدى الطويل.

الخطوة الثانية: اعرف هذا في حالات درجات الحرارة القصوى

ربما لاحظتَ أنه إذا كنتَ في يوم صيفي، فقد ينخفض ​​سطوع الشاشة فجأةً ويحدث هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة هاتفك و عند ارتفاع درجة حرارته، يُخفِّض سطوع الشاشة تلقائيًا للتحكم في درجة حرارته ومنع تلفه.

كما تشير شركة آبل إلى أن درجة الحرارة الموصى بها لاستخدام جهاز iPhone أو iPad تتراوح بين 0 و35 درجة مئوية، إذا انخفضت أو زادت عن ذلك، تُجرى Apple تغييرات لتنظيم درجة الحرارة.

وتُحذِّر من أن استخدام الجهاز في ظروف شديدة الحرارة قد يُقصِّر عمر البطارية بشكل دائم، لذا، إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام هاتف iPhone بأقصى سطوع ممكن، فتجنب ارتفاع درجة حرارته بشكل مفرط، كما يمكنك تحقيق ذلك من خلال عدم تركه في ضوء الشمس المباشر، مثلاً على لوحة قيادة سيارتك، وتجنب المهام الشاقة مثل استخدام الكاميرا في الهواء الطلق لفترة طويلة.

ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل True Tone إذا كنت لا تريد أن تتغير درجة حرارة اللون في شاشتك، وذلك وفقًا للمحيط المحيط والإضاءة.