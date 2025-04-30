شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجاوز عدد لاعبى لعبة The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered أربعة ملايين لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت Bethesda أن عدد لاعبى لعبة The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered تجاوز أربعة ملايين لاعب. وقد حققت النسخة المُعاد تصميمها من لعبة تقمص الأدوار الصادرة عام 2006 هذا الإنجاز فى غضون أربعة أيام فقط من إصدارها، وقد تم الإعلان عن لعبة Oblivion Remastered وإطلاقها فى وقت واحد على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وPS5، وXbox Series S/X في 22 أبريل، ومنذ ذلك الحين، حققت اللعبة نجاحًا كبيرًا على Steam، حيث تجاوز عدد لاعبيها المتزامنين ذروته 200,000 لاعب.

ويشمل هذا العدد اللاعبين على جميع المنصات المدعومة، ومن المرجح أن يكون عدد كبير منهم من مشتركي Xbox Game Pass. تم إطلاق The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered في نفس اليوم على خدمة اشتراك الألعاب من Microsoft، حيث يمكن لمشتركي PC Game Pass وGame Pass Ultimate الوصول إليها مجانًا.

لعبة Oblivion Remastered تحقق نجاحًا كبيرًا على Steam

على الرغم من توفرها على Game Pass، إلا أن لعبة The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered تحقق نجاحًا كبيرًا على Steam أيضًا، ووفقًا لإحصائيات SteamDB، تجاوز عدد اللاعبين المتزامنين على المنصة 200,000 لاعب، ويوجد أكثر من 74,000 لاعب في اللعبة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وتُعد لعبة Bethesda RPG حاليًا واحدة من أكثر الألعاب لعبًا على Steam، حيث لم تحظَ سوى ألعاب قوية مثل Counter-Strike 2 وPUBG: Battlegrounds وDota 2 بمزيد من اللاعبين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

تم الإعلان رسميًا عن لعبة The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered في 22 أبريل بعد أن أشارت عدة تسريبات إلى استعداد المشروع للإطلاق هذا الشهر، تُحدّث النسخة المُحسّنة اللعبة الأصلية برسومات مُحسّنة، مع إعادة بناء عناصر داخل اللعبة باستخدام محرك Unreal Engine 5.

كما تُحسّن اللعبة أسلوب اللعب وواجهة المستخدم، مُضيفةً ميزات جديدة تُحسّن جودة اللعبة، تأتي النسخة المُحسّنة مع اللعبة الأساسية، وتوسعتي Shivering Isles وKnights of the Nine، ومحتوى إضافي قابل للتنزيل، بما في ذلك حزمة Horse Armor Pack الشهيرة، لعبة Oblivion Remastered متاحة الآن على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5 وXbox Series S/X.