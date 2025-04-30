شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد إطلاق Apple Vision Air وأهم المواصفات والمزايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التوقعات الأخيرة إلى وصول Apple Vision Air إلى الأسواق قريبًا، وقد أشار تقرير حديث إلى الجدول الزمني المتوقع لإطلاق سماعة الواقع المختلط المزعومة.

ومن المتوقع أن تكون نسخة أنحف وأخف وزنًا من سماعة Apple Vision Pro الحالية، ومن المتوقع أن تكون هذه السماعة القابلة للارتداء، والتي تحمل علامة Air التجارية، بديلاً أرخص من الإصدار الحالي.



وكانت شركة آبل، وقد أعلنت في البداية عن Apple Vision Pro في مؤتمر WWDC 2023، والتي طُرحت للبيع في مناطق عالمية مختارة العام الماضي.

الجدول الزمني لإطلاق Apple Vision Air

ومن المتوقع إطلاق Apple Vision Air في أي وقت بين "نهاية هذا العام والنصف الأول من عام 2026"، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.



وأضاف أنه على الرغم من ضعف أداء Apple Vision Pro الحالية، إلا أن الشركة لم "تتخلى عن المشروع" بعد،ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت Apple Vision Air الأخف وزناً ستكون بمثابة بديل لخيار Vision Pro الحالي، أو مجرد بديل أرخص له، وفقاً لجورمان.

كما أضاف جورمان أن آبل ستطرح على الأرجح نسخةً من Apple Vision Pro مُصممة لأجهزة ماك، مُوجهة للتطبيقات التي تتطلب استجابةً قصوى، لكنه لم يُحدد موعدًا مُتوقعًا لإطلاقها.

وكان قد أفاد سابقًا أن Apple Vision Pro 2، الذي يُشاع عنه، سيدعم اتصالًا منخفض الكمون وتطبيقات المؤسسات المتقدمة.