شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما المعادن المتوقع الحصول عليها من القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فكرة استخراج المعادن من القمر، التي كانت في السابق ضربًا من الخيال العلمي، تقترب الآن من أن تصبح حقيقة، فوفقًا ليوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، فقد بدأ سباق استكشاف موارد القمر وتطويرها.

يُسلط هذا الرسم البياني الضوء على الموارد التي تم تحديدها على سطح القمر، استنادًا إلى بيانات من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اعتبارًا من عام 2022.

الموارد الرئيسية على القمر

يُغطى القمر بالكامل تقريبًا بالريجوليث، وهي طبقة من الصخور المسحوقة يُمكن استخدامها كمادة بناء متعددة الاستخدامات، ولها تطبيقات مُحتملة في بناء القواعد ومنصات الهبوط والطرق.

بالإضافة إلى ذلك، تُطور ناسا تقنية لمعالجة ما لا يقل عن 15 طنًا متريًا من الجليد من القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2030، بهدف إنتاج ما لا يقل عن 10أطنان مترية من الأكسجين وطنّين متريين من الهيدروجين، وتُشير إشارات الرادار إلى وجود جليد في العديد من الفوهات القطبية والمناطق المُحيطة بها، وقد تكون هذه الموارد أساسية لاستدامة الحياة وتزويد الصواريخ بالوقود.



موارد القمر

يمكن أيضًا استخدام الهيدروجين لتوليد الماء، على الرغم من ندرته النسبية على القمر. يتطلب استخراج لتر واحد فقط من الماء معالجة ما يقرب من 100 حمولة شاحنة من الريجوليث.

تُعد الطاقة الشمسية من أكثر موارد القمر وفرةً، والتكنولوجيا اللازمة لتسخيرها متطورة للغاية، حيث تم أول استخدام ناجح لها على سطح القمر عام 1966 بواسطة مهمة لونا 9 التابعة للاتحاد السوفيتي.

ما مدى قربنا من استغلال موارد القمر؟

في حين أن الطاقة الشمسية متوفرة بسهولة، لا تزال تقنيات استخراج المعادن والمياه من القمر قيد التطوير، ومع ذلك، تُحرز وكالات الفضاء الوطنية المختلفة تقدمًا في هذا المجال، بما في ذلك ناسا، وروسكوزموس، ووكالة الفضاء الأوروبية، وإدارة الفضاء الوطنية الصينية، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، كما تعمل العديد من المشاريع التجارية على تطوير استخراج موارد القمر.