شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكوبنك: لعبة تصويب تعاونية بفوضى مرحة ولمسة فنية فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت لعبة Mycopunk ساحة ألعاب التصويب بنظام الاستخراج (Extraction Shooter) بقوة وأناقة، لتقدم تجربة جديدة ومليئة بالحيوية عبر أربعة روبوتات غريبة الأطوار، فى مغامرة من منظور الشخص الأول من تطوير استوديو Pigeons at Play ونشر Devolver Digital، ومن المقرر إطلاق اللعبة بنسخة الوصول المبكر على منصة Steam خلال عام 2025.

تدور أحداث اللعبة حول أربعة روبوتات تم توظيفها من قِبل شركة ضخمة بين الكواكب بهدف القضاء على فطر طفيلي عنيف اجتاح كوكبًا ثمينًا، كل روبوت يمتلك مهارات خاصة به، لكن المميز أن اللاعبين يمكنهم استخدام أى سلاح أو عدة مع أي شخصية، مما يفتح المجال لخيارات عديدة وممتعة.

من الأسلحة الغريبة المتوفرة: رصاصات تقفز، وطلقات تبقى معلقة فى الهواء حتى يتم تفعيلها مرة أخرى، وحتى قاذف صواريخ يسمح بالطيران! ويمكن تخصيص كل سلاح بما يصل إلى 40 تعديلًا، مع تعزيزات فريدة لكل روبوت. ويضيف نظام الترقية الشبكى لمسة استراتيجية مميزة، حيث يتم تفعيل القدرات بوضع “سلاسل جزيئية” على شبكة سداسية، ما يتيح مزج التأثيرات بأساليب قوية ومرحة.

آلية اللعب الرئيسية تعتمد على تشكيل الفريق، واختيار التعديلات للمهمات، ثم الانطلاق إلى الكوكب لمواجهة موجات من كائنات فطرية ضخمة ومتحولة. وتتنوع المهمات بين الأهداف التي تفرضها الشركة، وجمع الموارد للترقيات، والبقاء على قيد الحياة. المعارك ديناميكية وسريعة، مع ظهور أعداء جدد وزعماء مصغرين ومخاطر بيئية حتى لحظة الهروب الأخيرة.

أما العالم المركزي (HUB) في اللعبة، فهو مليء بالتفاصيل الغريبة، من شاشة ضخمة تعرض مسلسلًا عن الصراصير، إلى مركبات يمكن قيادتها، ومنطقة تدريب، وكرة ترفيه، وآلات للوجبات، وممرات سرية. كما يدير المهمات شخصية “روتشارد” — صرصور ضخم!

الأسلوب البصري مستوحى من أعمال الفنان الشهير Moebius، حيث تمزج اللعبة بين لمسة القصص المصورة والفن اليدوي بأسلوب الريترو فيوتشر، ما يمنحها هوية بصرية مميزة شبيهة بلعبة Rollerdrome.

المثير في الأمر أن Mycopunk بدأت كمشروع تخرج جامعى لفريق Pigeons at Play، لكنها تطورت لاحقًا لتصبح لعبة مستقلة غنية ومليئة بالتفاصيل، مستلهمة من تجارب الفريق في اللعب التعاونى. من هذه اللمسات: عند إحياء زميل فى الفريق، لا يكفي الوقوف فوقه، بل عليك العثور على نصفي جسده الآلي وتجميعهما!

كما أن لكل روبوت حركات رقصه الخاصة، وأحد الترقيات يتيح لك التحكم في سرب من الرصاصات وكأنك قائد أوركسترا قاتلة.

الجدير بالذكر أن ديمو Mycopunk متاح الآن على Steam، على أن تدخل اللعبة مرحلة الوصول المبكر في وقت لاحق من عام 2025.