شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل نقلت فريق الروبوتات من قسم الذكاء الاصطناعى تمهيدًا لإعادة هيكلة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن آبل تُفكّك قسم الذكاء الاصطناعي الخاص بها وتنقل عمليات إنتاج رئيسية، ووفقًا للتقرير، تنقل شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها كوبرتينو، حاليًا فريق الروبوتات السري الخاص بها إلى قسم هندسة الأجهزة، بعد نقل Siri إلى قسم هندسة البرمجيات في مارس، ويُقال إن عملية نقل المشاريع الرئيسية من قسم الذكاء الاصطناعي بدأت في عام 2021 عندما نقلت آبل مشروع السيارة ذاتية القيادة من قسم الذكاء الاصطناعي إلى كيفن لينش، نائب رئيس التكنولوجيا في آبل، والمسؤول التنفيذي الذي يقود تطوير نظام watchOS.

آبل تُخطط لاستعادة هيكلها الوظيفي

في نشرته الإخبارية الأخيرة "باور أون"، كتب مارك غورمان من بلومبيرغ أن آبل تُحاول إعادة هيكلة قسم الذكاء الاصطناعي بعد فترة ست سنوات، قبل عام 2018، كان التسلسل الهرمي التنظيمي لشركة التكنولوجيا العملاقة نظامًا وظيفيًا، بدلاً من وحدات أعمال قائمة على المنتجات، هذا يعني أنه بدلاً من وجود قسم منفصل لأجهزة iPhone وقسم لساعة Apple Watch، امتلكت الشركة أقسامًا لهندسة الأجهزة والبرمجيات والخدمات، والتي عملت على أجزاء مختلفة من الأجهزة.

وللتركيز على تقنية الذكاء الاصطناعي، عيّنت الشركة جون جياناندريا نائبًا أول لرئيس قسم التعلم الآلي واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي (سابقًا من جوجل)، بعد ذلك بوقت قصير، أفادت التقارير أن Apple بدأت بدمج عمليات الذكاء الاصطناعي المختلفة تحت قيادته، ويُقال إن هذا يشمل مشاريع مثل Siri، وApple Intelligence، والسيارات ذاتية القيادة التي توقف إنتاجها الآن، وقسم الروبوتات السري، وقيل إن هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها شركة التكنولوجيا العملاقة إلى هذا الدمج، حيث ابتعدت عن التسلسل الهرمي الوظيفي.

ويُشير جورمان إلى أن Apple تُحصي خسائرها بعد ست سنوات من إنشاء هذا القسم، ويُقال إن شركة التكنولوجيا العملاقة تشعر بأنها متأخرة عن منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع التأخيرات المتعددة في إطلاق ميزات Apple Intelligence - وأهمها ترقيات Siri - فإنها تُفكر الآن في مستقبل قسم الذكاء الاصطناعي.

أفادت التقارير أن جياناندريا فقد سيري في مارس، ثم انتقل إلى مايك روكويل، الذي يقود تطوير نظام VisionOS، والآن، يدّعي جورمان أن مجموعة الروبوتات تنسحب أيضًا من قسم الذكاء الاصطناعي، وسيتولى إدارتها قسم هندسة الأجهزة في الشركة، بقيادة جون تيرنوس.

يُقال إن مجموعة الروبوتات في آبل تُعدّ محور تركيز رئيسي للشركة، في وقت سابق من هذا العام، زعم تقرير أن عملاق التكنولوجيا يعمل على روبوتات غير بشرية، وأن أولى منتجات هذه الفئة قد تدخل مرحلة الإنتاج في عام 2028.

ويشير تقرير بلومبيرج إلى أن إزالة المشاريع من قسم الذكاء الاصطناعي يُبرز أيضًا استياء الشركة المتزايد من جياناندريا، ويُقال إن آبل تستعد لرحيله في نهاية المطاف، وبمجرد رحيله، من غير المرجح أن يُستبدل به، وفقًا لجورمان، وبدلاً من ذلك، أفادت التقارير أن عملاق التكنولوجيا سيعود إلى التسلسل الهرمي التنظيمي الوظيفي الذي كان قائماً قبل عام 2018.